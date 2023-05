Colpo di scena Giuntoli, niente Juve e Napoli: tradimento in vista

Un nuovo colpo di scena che vede come protagonista l’attuale direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Un nuovo tradimento in vista nei confronti del club

Il fatto che la Juventus abbia messo gli occhi sul dirigente azzurro non è affatto un mistero e, di certo, non lo scopriamo oggi. I bianconeri hanno intenzione di ripartire da lui per la prossima stagione. A quanto pare, però, potranno rimanere delusi visto che ci sarebbe un altro importante club che sta seguendo, con molta attenzione, la vicenda.

Oltre al possibile addio di Luciano Spalletti (possibile litigio con De Laurentiis), pare che anche il ds sia destinato a lasciare la Campania. Per lui sarebbe pronta una nuova soluzione sempre nel campionato di Serie A. Tanto è vero che è pronto a prendere il posto di un suo collega, oramai sempre più vicino ad un addio.

Napoli, Giuntoli pronto a fare le valigie: pronto a sostituire il collega

Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Messaggero” pare che un importante top club di Serie A abbia messo gli occhi su Cristiano Giuntoli. Si tratta della Lazio. A quanto pare il rapporto tra Claudio Lotito e Igli Tare pare sia giunto al termine. L’ex calciatore albanese è pronto a farsi da parte e provare nuova esperienze. Non è da escludere che per lui possa aprirsi una nuova avventura che porta all’estero.

Il sogno dei biancocelesti è quello di puntare proprio sul dirigente campano. Anche se, in molti, danno oramai fatto il suo passaggio in bianconero. Anche se i colpi di scena, dell’ultimo minuto, sono sempre dietro l’angolo. Nel frattempo il Napoli cercherà, in tutti i modi, di far cambiare idea al suo dirigente. Anche se, a quanto pare, il suo addio sembra essere oramai cosa certa.

Nel caso in cui la Lazio dovesse fallire l’obiettivo che porta al dirigente inquadrato in foto ha già segnato nella lista su quale ds puntare. Il primo nome sulla lista porta a quello del napoletano Pasquale Foggia. Quest’ultimo, dopo l’esperienza al Benevento, è pronto a rimettersi nuovamente in gioco. Altrimenti si punterà su un altro profilo che, in questi anni, ha dimostrato davvero di saperci fare in questo ruolo.

Si tratta di un altro ex calciatore, Pietro Accardi. Attualmente all’Empoli è seguito, con molto interesse, anche dal Napoli che lo ha individuato come possibile sostituto del partente Giuntoli. Il patron dei toscani, Fabrizio Corsi, se lo tiene stretto, ma se dovesse arrivare una offerta irrinunciabile allora è pronto a lasciarlo partire.