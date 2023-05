Il Napoli ha dato l’ok: prima cessione in prestito

Non un addio, ma un semplice arrivederci: anche perché, lo stesso Napoli, ha fatto capire chiaro e tondo che sul calciatore in futuro ci vuole puntare eccome

Ed è per questo motivo che sta studiando una soluzione temporanea per lui. Una cessione in prestito, quindi, per l’atleta che è pronto a lasciare i partenopei in vista della prossima stagione. Non è affatto un mistero che il suo obiettivo è quello di ritagliarsi il suo spazio ed anche quello di essere protagonista. Anche a farlo lontano dal capoluogo campano.

Il presidente De Laurentiis avrebbe dato anche il suo ok per la sua cessione in vista della prossima sessione estiva del calciomercato. Stesso discorso vale anche per il tecnico Luciano Spalletti. Anche se quest’ultimo si sta guardando intorno visto che sta pensando seriamente di lasciare Napoli dopo un presunto litigio avuto proprio con il numero uno azzurro negli ultimi giorni.

Napoli, sarà addio (temporaneo) in estate per il calciatore

A gennaio ha avuto molte possibilità e richieste per andare a giocare altrove. Anche se il suo desiderio era quello di riuscire a conquistare il suo primo scudetto della sua carriera calcistica. Poco importa, a questo punto, se è stato impiegato con il contagocce dal suo allenatore: per Gianluca Gaetano, figlio di Napoli, è stato un sogno che si è realizzato. Adesso, però, il centrocampista sta valutando seriamente cosa fare la prossima stagione.

Le richieste di mercato per lui di certo non mancano. Nella sessione invernale si era parlato addirittura di un clamoroso ritorno alla Cremonese (anche grazie a lui i grigiorossi sono ritornati nella massima serie dopo tantissimi anni), ma non se ne è fatto più nulla. Anche il Bologna ci aveva fatto un pensierino, ma anche in questo caso niente da fare. Tutte proposte rifiutate per giocarsi le sue chance.

Anche se le statistiche parlano fin troppo chiaro: tra campionato, Champions League e Coppa Italia sono 9 le presenze totalizzate. Con la soddisfazione di aver regalato un assist nel match vinto e sofferto dai partenopei contro lo Spezia in casa. La maggior parte da subentrato. Segno del fatto che non è uno dei preferiti del mister di Certaldo, anche se quest’ultimo ha sempre speso parole di elogio per lui.

Adesso, però, per Gaetano si apre una nuova strada: quella che porta ad una cessione in prestito in un club di A pronto ad anticipare la concorrenza delle altre squadre. Le stesse che sono pronte a garantirgli un ruolo da titolare indiscusso.