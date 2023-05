Dal Napoli al Milan: si chiude a 50 milioni

50 milioni per averlo, ma sono tutti ancora col fiato sospeso, probabilmente però, lui arriverà in Italia a breve.

Obiettivi simili, ma finali di stagione molto diversi. Il Napoli ed il Milan, iniziano già ora la loro battaglia fuori dal campo per cercare di avere il meglio dal mercato estivo. Le due società però, fanno gola per motivi diversi. Se è vero infatti che vestire il rossonero è sempre un motivo di orgoglio e prestigio, lo è anche il fatto che gli azzurri sono campioni d’Italia e che nella prossima stagione giocheranno sicuramente la Champions League.

La giocheranno da testa di serie, mentre visti gli ultimi risultati è probabile che invece il Milan non la giochi affatto. Ma si attende anche la possibile nuova penalità alla Juventus per saperne di più. Ciò che è certo è che alle due società i soldi non mancano, allora è semplicemente corsa aperta se un campione è ben visto sia dall’una che dall’altra società.

Accordo da 50 milioni, dal Napoli al Milan!

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, proprio Partenopei e Diavoli se ne starebbero contendendo uno adesso. Per quello che ha fatto vedere quest’anno in campo, iniziamo col dire che sarebbe proprio un bell’acquisto per la Serie A. Ecco di chi parliamo. Di Florentino Ibrain Morris Luís, semplicemente Florentino, ovvero il numero 61 del Benfica.

Mediano dall’ottimo fisico ma anche dai piedi buoni, classe ’99. Davvero un ottimo acquisto per chi lo completerà, ed occhio alle squadre estere che sicuramente lo staranno attenzionando. Il ventitreenne nato in Angola, ha però anche nazionalità portoghese da sfruttare per le liste ed in questa stagione è stato fondamentale per i lusitani. 31 presenze in campionato, 10 in una Champions League dove i più attenti intenditori avranno notato la bravura di questo calciatore.

Florentino è arrivato al Benfica diversi anni fa, ma poi è stato girato in prestito per due stagioni consecutive, mandato a “farsi le ossa”. Primo anno al Monaco e secondo anno in Spagna, al Getafe, prima di tornare lo scorso agosto. Da lì però, è diventato un inamovibile e non ha conquistato solo la titolarità con il Benfica, ma anche il cuore di diversi osservatori.

Ed ora pare proprio che tocchi ad azzurri e rossoneri, ma il costo del cartellino è davvero elevato. I rumors, parlano sì delle due squadre italiane in lizza per un’offerta, ma anche di una base di 50 milioni per averlo. Intanto, il Napoli avrebbe già deciso di non riscattare Tanguy Ndombel ed un’offerta per un centrocampista difensivo sarà sicuramente fatta. Dal canto suo, il Milan dovrà valutare le posizioni di diversi centrali come Krunic, Bennacer ed anche Adli.