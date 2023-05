Coperta solo da un filo: Madalina Ghenea lascia senza parole

Madalina Ghenea regala spettacolo, una visione che toglie il respiro: la modella e attrice si conferma tra le più seducenti e amate

Ci sono tanti volti femminili, tra quelli più in voga sulla rete, che accendono la passione dei frequentatori abituali dei social. Alcune, più di altre, sono entrate di prepotenza nell’immaginario del pubblico nostrano e offrono uno spettacolo memorabile soltanto con la loro presenza. Questo è sicuramente il caso, ad esempio, della fantastica Madalina Ghenea.

L’attrice e modella rumena, 35 anni, è una delle più amate dal pubblico italiano, che tramite spot pubblicitari di vario genere, shooting fotografici memorabili e apparizioni cinematografiche di rilievo (come ad esempio in Youth, film di Paolo Sorrentino del 2016), si è guadagnata fama considerevole e un vasto seguito di ammiratori affezionatissimi e fedeli. Non per caso, su Instagram vanta oltre un milione e 200 mila followers, che si precipitano su ogni suo scatto con sguardo adorante.

Madalina è senza dubbio una delle donne più belle dei giorni nostri, con una sensualità e una fisicità micidiali che non passano certamente inosservate. E con gli ultimi scatti, manco a dirlo, si lancia verso una estate da protagonista assoluta sui social e non solo.

Madalina Ghenea, in costume è a dir poco una dea: sinuosa e incontenibile in ogni dettaglio

Le immagini dell’ultimo post quasi non avrebbero bisogno di commenti e ribadiscono, non che fosse necessario, quanto il suo fascino esplosivo sia capace di bucare lo schermo e ipnotizzare il pubblico dei suoi fan.

Madalina posa per una celebre marca di costumi e mette in mostra una silhouette statuaria e incontenibile, perfetta in ogni dettaglio. Gambe infinite, fianchi sinuosi e, come sempre, una scollatura pazzesca. Impossibile rimanere indifferenti di fronte a tutto questo, uno spettacolo che si prepara a raggiungerci in ogni dove visto che questi scatti stanno per essere proposti a ripetizione sui cartelloni pubblicitari delle nostre città. Una visione che contribuirà a rendere l’estate 2023 davvero caldissima. La reazione dei fan non può che essere quella di sempre: messaggi d’amore a ripetizione e una valanga di like. Immaginiamo, del resto, che sia davvero difficile trovare chi non apprezzi cotanta classe ed eleganza provocante. Uno spettacolo che ci accompagna da anni e che suscita sempre lo stesso effetto nel cuore dei fan più sfegatati, gli applausi sono inevitabili.