E’ la regina incontrastata dei social network. Wanda Nara sul suo profilo Instagram può contare su oltre sedici milioni di followers

Sembra che il matrimonio con Mauro Icardi sia di nuovo in crisi. Proprio quando sembrava che la coppia formata dal centravanti del Galatasaray e Wanda Nara avesse ritrovato un briciolo di serenità e di armonia, l’ennesimo fulmine a ciel sereno rischia di far saltare ancora una volta il rapporto d’amore tra i due.

Pare infatti che l’ex capitano dell’Inter sia rimasto sedotto da un’influencer argentina. Dopo il presunto tradimento avvenuto un paio d’anni fa con la modella chiamata ‘China’ Suarez, il bomber italo-argentino sarebbe caduto ancora una volta nel tranello della seduzione.

Una ‘ricaduta’ che avrebbe mandato Wanda su tutte le furie, pronta a chiudere una volta per tutte il suo legame ultra decennale con Maurito. In un momento in cui, tra l’altro, la prorompente manager e showgirl ha realizzato il sogno di condurre uno show televisivo tutto da sola. Da qualche mese infatti Wanda Nara presenta la versione argentina di Masterchef, il celebre talent gastronomico che sta riscuotendo un clamoroso successo in termini di ascolto.

Un trionfo personale per l’influencer argentina che continua sui social a recitare la parte del leone monopolizzando l’interesse di milioni di persone. Non è un caso che da quando è iniziato Masterchef il numero di followers sul suo profilo Instagram sia cresciuto a dismisura. Un secondo boom di cui Wanda trae tutti i benefici.

Wanda Nara, cambiamento radicale: pazzia dopo l’addio a Icardi. Fan al settimo cielo

E proprio su Instagram la bionda imprenditrice sudamericana continua a pubblicare scatti e foto a dir poco bollenti, immagini che fanno girare la testa ai fan più assidui. L’ultimo dei quali, decisamente provocante, mostra Wanda Nara con indosso solamente l’intimo mentre rivolge una domanda ai suoi aficionados: “Voglio tatuarmi…raccomandazioni, luogo e tatuatore“.

Nel giro di qualche minuto il post è stato preso d’assalto da migliaia di fan che hanno risposto all’appello di Wanda nelle maniere più disparate. L’ennesimo indizio, qualora ce ne fosse bisogno, dell’enorme popolarità acquisita da Lady Icardi in questi ultimi anni. Adesso Wanda Nara brilla di luce propria e non è più soltanto la moglie e la manager del bomber di Rosario. In fondo ha realizzato il suo sogno, diventare una celebrità indipendente e del tutto sganciata dal cognome, quanto mai ingombrante, del marito.