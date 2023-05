La domenica finisce in tragedia: almeno dieci morti allo stadio

L’ennesima domenica di calcio è stata macchiata dal sangue di una vera e propria tragedia. Non è la prima volta che succede, eppure non sembra si siano ancora trovate delle contromisure ad eventi, episodi del genere.

Anche in questo caso il tutto è successo fuori dallo stadio, con centinaia di civili e tifosi coinvolti in una situazione che non ha “fatto prigionieri” e che ha causato la morte di almeno dieci persone. Non solo questo, si parla anche di feriti e ricoverati gravi, in lotta fra la vita e la morta per “colpa” di una semplice partita di calcio.

Tragedia allo stadio, morti e feriti: bollettino e ricostruzione episodio

Nuove pagine dello sport sono state macchiate dall’ennesima tragedia della quale si poteva tranquillamente fare a meno. A pochi minuti dal fischio d’inizio della partita di campionato fuori dallo stadio è infatti successo l’inverosimile, generando fra le persone presenti morti e feriti.

Ma cosa è realmente successo? Fuori dall’impianto della capitale una calca immensa di tifosi ha iniziato a creare disordini pur di entrare ad assistere alla partita della loro squadra del cuore. A questa situazione le forze dell’ordine non hanno potuto nulla di più se non cercare di salvare il salvabile, anche se il bollettino è sconcertante.

Stando alle ultime notizie, infatti, si parla di almeno dieci morti e bene cinquecento tifosi feriti gravemente e che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari o essere portate d’urgenza in ospedale.

Domenica di calcio finisce in tragedia: ecco dove è successo

Questa è una di quelle notizie delle quali si preferirebbe non parlare, eppure un evento del genere non può passare in secondo piano. Ancora una volta, infatti, una tragedia ha colpito il mondo del calcio, non nuovo a cose del genere. Questo dovrebbe portare a riflettere e trovare delle contromisure per evitare che possano accadere nuovamente eventi del genere, ma quello che al momento rimane è la tristezza nelle famiglie di tutte del vittime.

Almeno dodici morti e ben cinquecento feriti hanno infatti macchiato la domenica di calcio a San Salvador. Il tutto è stato scaturito da una calca di tifosi che, cercando di entrare all’Estadio Custaclan di El Salvador per assistere ad una sfida del campionato locale, hanno creato disordini ed incidenti che, per l’appunto, hanno causato la morte di alcuni dei presenti.

Tragedia a El Salvador: le condoglianze di Infantino

Subito dopo appresa la notizia il presidente della FIFA Gianni Infantino ha immediatamente espresso le sue condoglianze nei confronti dei familiari e degli amici delle vittime sfortunatamente coinvolte negli incidenti dello stadio Custaclan di El Salvador.