Napoli, nuovo sponsor da sogno: accordo milionario

Il Napoli, dopo la vittoria dello Scudetto, continua la strada verso la crescita del proprio brand: pronto un nuovo main sponsor

Da quando Aurelio De Laurentiis ha acquistato il Napoli, il 6 settembre 2004, il suo obiettivo principale è sempre stato quello di condurre il club verso una costante crescita a livello nazionale ed internazionale, non solo a livello tecnico, ma anche commerciale, portando il marchio partenopeo ad alti livelli in Italia e all’estero.

Se la crescita calcistica della squadra è stata esponenziale, passando dalla Serie C alla Serie A nel giro di tre stagioni, e imponendosi come una delle squadre più forti del massimo campionato, lottando costantemente negli ultimi anni per la vittoria dello Scudetto, arrivato quest’anno, anche il brand azzurro ha continuato ad espandersi, firmando partnership commerciali sempre più importanti, tra cui una delle ultime (in ordine cronologico) con il gigante dell’e-commerce Amazon, divenuto sponsor di manica nel corso della stagione 2021-22.

Napoli, il nuovo main sponsor fa sognare i tifosi

Nonostante i tanti nuovi accordi, tra cui l’esclusiva con Konami, quello con EA7 per la produzione delle maglie o quello con UPBit come sponsor sul retro della divisa, le partnership più durature e conosciute sono sempre state quelle con aziende simbolo del territorio. Dagli ex sponsor Kimbo e Garofalo, passando per MSC Crociere, i marchi di tantissime aziende nate e principalmente attive in Campania sono stati posti sulle divise azzurre, il più importante dei quali è stato senza dubbio Lete.

L’azienda produttrice di acqua gassata infatti è stata per anni il main sponsor della squadra, e ha visto il proprio simbolo campeggiare sulle maglie. Proprio questo logo, in realtà, è stato spesso oggetto di critica da parte dei tifosi, che si sono lamentati della presenza del rettangolo rosso prima e della scritta dello stesso colore poi, definite troppo in contrasto con l’azzurro delle maglie, e augurandosi un cambiamento cromatico mai davvero arrivato.

Sembra, però, finalmente arrivato il momento di un importante cambiamento. Secondo quanto riportato dalla redazione di TvPlay.it, infatti, il Napoli avrebbe stilato un accordo di sponsorizzazione con Coca Cola che, dopo essere diventato Global Partner nel 2022, dovrebbe essere lo sponsor principale sulle maglie azzurre per la prossima stagione. Il contratto sarebbe, almeno per ora, della durata di un anno per 18 milioni di euro. Una cifra decisamente importante, che potrebbe anche crescere in caso di rinnovo per le prossime stagioni.

La crescita del brand partenopeo continua inesorabile e, dopo le vittorie in campo, si continua ad ottenere conquiste importanti anche fuori, rendendo il marchio azzurro sempre più importante a livello nazionale ed internazionale, e ponendolo sempre più come modello di gestione sostenibile, sana e, soprattutto, vincente.