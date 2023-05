Calciomercato Serie A, ecco il primo rinforzo: all-in sul bomber

Con il termine della stagione il calciomercato di Serie A inizierà a prendere prepotentemente la scena, non che ora non lo stia già facendo. In queste ultime settimane di campionato si sta infatti già parlando tanto di chi potrebbe partire e chi invece rimanere, con protagoniste sempre le solite società al lavoro per programmare la prossima stagione.

In ordine ai risultati ed ai numeri maturati quest’anno, sempre in attesa di scoprire quali saranno i verdetti definiti di questo campionato di Serie A, alcuni club avrebbero già programmato il loro calciomercato estivo basandosi sulle reali necessità della squadra, con uno in particolare che avrebbe addirittura già trovato il primo rinforzo sul quale andare a puntare.

Calciomercato Serie A, all-in sul bomber: le ultime

Il calciomercato di Serie A già sta iniziando a muovere i primi fili in vista della prossima estate. Dopo una stagione del genere saranno infatti tantissimi i club desiderosi di rinforzarsi e migliorarsi per competere prima in Italia e poi -anche- in Europa, come dimostrato anche dagli ultimi movimenti delle big di Serie A.

Delle “7 sorelle”, infatti, nessuna è rimasta indietro nel rispettivo discorso legato al calciomercato, anche perché tutte in qualche modo hanno registrato passi in avanti per i rispettivi obiettivi in queste settimane, chi di più e chi di meno ovviamente. Fra tutte c’è però una squadra in particolare pronta a mettere a chiudere per il primo rinforzo della sua estate, nonostante tutte le difficoltà che sta attraversando.

Stando alle ultime notizie, infatti, complice anche la situazione incerta legata al futuro di Dusan Vlahovic, la Juventus sarebbe pronta a fare all-in sul bomber della Liga nel prossimo calciomercato una volta sistemate le vicende giudiziarie che al vedono coinvolta.

Juventus: piace un bomber de LaLiga per il post Vlahovic

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus che, nonostante tutto, ha registrato movimenti interessanti recentemente. Quello che più salta all’occhio è l’interessamento della Vecchia Signora per il bomber della Liga, indicato come il profilo ideale con il quale andare a sostituire eventualmente Dusan Vlahovic.

A riportare la notizia è stato fichajes.net che, in mattinata, ha per l’appunto confermato l’interesse della Juventus nei confronti dell’attaccante del Getafe Enes Unal. Già nei radar bianconeri da un paio di stagioni, i 15 gol ed i 5 assist messi a segno dal turco nel corso di questa annata avrebbero -a quanto pare- convinto la Vecchia Signora a puntare eventualmente su di lui in estate.

Juventus, Unal piace ma costa: ecco quanto lo valuta il Getafe

La Juventus è dunque sulle tracce di Unal per il prossimo calciomercato, ma occhio che la valutazione del bomber turco potrebbe far cambiare idea alla Vecchia Signora. Stando alle ultime notizie, infatti, per cedere Unal in estate il Getafe chiede almeno 30 milioni di euro, cifra che la Juventus sarebbe disposta a sborsare solo in caso di qualche cessione illustre in quella zona di campo.