Spalletti, c’è la Juve? Una frase spaventa i tifosi

Resta frizzante la situazione di Luciano Spalletti, che risponde per le rime al suo presidente in conferenza stampa. E spunta la Juve…

Chissà se forse, da esperto uomo di spettacolo qual è’, Aurelio De Laurentiis non stia semplicemente mettendo in atto una sceneggiatura che poi prevederà un ribaltone con un colpo di scena tipico del suo fare, della sua personalità e del suo modus operandi come presidente del Napoli. Un po’ come lo scorso anno, quando non svelò nulla sugli imminenti arrivi in squadra nemmeno quando i tifosi lo stavano rimproverando di aver ceduto tutti i senatori della rosa. Chissà cosa c’è di vero nella telenovela Spalletti, che si arricchisce ogni giorno di un nuovo episodio.

Si va avanti a forza di frasi sibilline. Dapprima il patron, che proprio nel giorno dello scudetto aveva annunciato la permanenza del tecnico a Napoli – era facoltà del club allungare unilaterlamente il contratto di un anno – ha mostrato i muscoli annunciando prima alla stampa che al diretto interessato la volontà del club di servirsi ancora delle sue competenze. Poi è stata la volta dell’allenatore, che è parso indispettito da più di una frase detta sul suo futuro.

Ormai, giornalisticamente parlando, il caso era stato creato. Tra presunti rinnovi di contratto rifiutati dal tecnico e iperboliche epurazioni che prevederebbero l’addio di tutti i big, i due sono andati avanti con le schermaglie. Il tutto con il tanto chiacchierato addio di Cristiano Giuntoli sullo sfondo. Il Demiurgo del Napoli schiacciasassi sarebbe sul punto di trasferirsi alla Juve. Già, la Juve. E qui bisogna aprire un altro clamoroso capitolo.

Spalletti-Juve, l’allenatore nicchia. E i tifosi tremano

“Sono disposto ad andare contro tutto e tutti come ho fatto alcune volte. Non ho rifiutato nessun aumento di stipendio, non ho da pagare nessuna clausola“, ha tuonato Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l’Inter. A domanda su un ipotetico interessamento della Vecchia Signora nei suoi confronti poi, il toscano ha abilmente dribblato la domanda. Rifugiandosi, come spesso fa, in nebulosi discorsi ipotetici che non lasciano intendere con esattezza le sue intenzioni.

Non abbiamo citato a caso il fattore Giuntoli, che a tutti gli effetti può essere definito l”uomo’ di Spalletti all’interno del club. La sinergia dei due è stata talmente proficua da aver prodotto il fantastico giocattolo ammirato nella stagione che volge al termine.

Con Allegri sempre più mal voluto dalla piazza, con il processo di profondo rinnovamento che attende il club bianconero – che quasi certamente, causa penalizzazioni, non disputerà la prossima Champions League – l’arrivo congiunto del dirigente e del vulcanico allenatore ex Roma ed Inter potrebbe non appartenere al campo della fantascienza. Con buona pace di tutti quei tifosi partenopei che sognavano l’apertura di un ciclo con tutti i tasselli al loro posto.