Morata-Juventus, adesso non ci sono più dubbi!

Svolta improvvisa per quanto riguarda il futuro di Alvaro Morata alla Juventus: arriva l’annuncio inatteso

La Juventus è pronta a chiudere un’annata decisamente altalenante, tra campo e avvenimenti extracalcistici che hanno complicato non poco il percorso della squadra di Allegri da mesi a questa parte.

Adesso, però, quello che interesserà maggiormente la ‘Vecchia Signora’ sarà il calciomercato estivo. Diverse infatti le priorità affinche la rosa a disposizione del ‘Conte Max’ sia decisamente più competitiva l’anno prossimo. Tra i reparti che necessiteranno di maggiori accorgimenti vi sarà certamente quello avanzato. Perchè Di Maria è in scadenza e non sembra facile un suo rinnovo, il rendimento di Chiesa ha deluso per la maggior parte dell’annata mentre Vlahovic sembra un lontano parente del bomber micidiale che aveva conquistato tutti nelle prime settimane della sua avventura alla Juventus.

Uno dei grandi obiettivi per l’attacco bianconero era e rimane Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo ha lasciato un ottimo ricordo a Torino, lui stesso è molto legato a città e club e non ha mai nascosto la sua voglia di Juventus. Ha vissuto per ben due volte l’avventura con la maglia bianconera ed un terzo approdo nel capoluogo piemontese sta ventilando ormai da diversi mesi. Secondo quanto viene riferito da ‘Relevo’, il futuro di Alvaro Morata potrebbe subire un cambiamento importante già nelle prossime settimane.

Juve, futuro Morata: così arriverà la firma

Il portale, infatti, sottolinea come l’attaccante spagnolo – che in questo momento resta in scadenza il 30 giugno 2024 con l’Atletico Madrid – sarebbe sempre più vicino al rinnovo con il club spagnolo.

I ‘Colchoneros’ sembrano infatti essersi convinti del voler tenere ancora nella rosa di Diego Simeone la punta di Madrid che, nonostante una pessima stagione della squadra, ha comunque collezionato 15 gol e 3 assist vincenti in 43 presenze complessive. Il club di Madrid starebbe quindi lavorando al prolungamento, ben oltre il 2024, del centravanti della Spagna. Una pessima notizia per la Juventus che, approfittando della scadenza ferma alla prossima stagione, stava già da tempo programmato il definitivo assalto allo spagnolo per riportarlo subito alla corte di Massimiliano Allegri.

Il tecnico toscano, si sa, è da sempre un grande estimatore di Morata: ora come ora, però, le cose potrebbero complicarsi in maniera definitiva. La ‘Vecchia Signora’, dunque, potrebbe dover mettere da parte l’idea di riabbracciare la punta tanto cara al ‘Conte Max’. La strategia dell’Atletico Madrid è ben chiara: adesso la punta classe 1992, è destinata a proseguire la sua carriera agli ordini del ‘Cholo’ Simeone, in Spagna.