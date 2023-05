Inter, si è infortunato: tegola Inzaghi, salterà la finale

Brutte notizie in casa Inter: il giocatore si è infortunato e salterà la finale. Inzaghi costretto a fare i conti con una tegola.

Prima finale alle porte per l’Inter di Simone Inzaghi. In attesa della partita di Champions League, i nerazzurri scenderanno in campo mercoledì all’Olimpico contro la Fiorentina per la sfida decisiva in Coppa Italia.

Una partita che Inzaghi non potrà disputare con l’organico pieno. Un giocatore, infatti, si è infortunato e salterà la finale. Non sicuramente una buona notizia per il tecnico nerazzurro che contava molto sul giocatore per alzare il livello della rosa e provare a portare a casa un primo trofeo.

Inter: ancora un infortunio, i tempi di recupero

Affrontare questo periodo ad organico pieno era fondamentale per Inzaghi considerando tutte le partite in programma tra campionato e coppa. Per esempio, la squalifica di Gagliardini priva Inzaghi nella prossima giornata di Serie A di una pedina fondamentale per cercare di far rifiatare i big. Un passaggio da non sottovalutare considerando che in un momento simile arrivare al massimo della forma si candida ad essere fondamentale per portare a casa un risultato importante.

E contro la Fiorentina in finale di Coppa Italia Inzaghi non potrà contare su Mkhitaryan, che si è infortunato nel derby contro il Milan. Il giocatore ha rimediato una distrazione muscolare e questo lo tiene fuori almeno fino a giugno. L’obiettivo è quello di rientrare per la partita di Istanbul. Sarà possibile? Secondo quanto riferito a La Gazzetta dello Sport dal professor Rossi, i tempi di recupero potrebbero aggirarsi tra le 3 e le 4 settimane e quindi non sarà davvero facile vederlo in campo.

Naturalmente molto dipenderà anche dal fisico del calciatore. Per questo motivo le decisioni saranno prese solamente a ridosso della sfida e in base alle condizioni. Inzaghi spera in un recupero per avere a disposizione un’arma in più, ma c’è anche la volontà di non peggiorare la situazione.

Infortunio Mkhitaryan, i tempi di recupero

L’infortunio di Mkhitaryan preoccupa un po’ Simone Inzaghi. Come detto in precedenza, il giocatore salterà la finale di Coppa Italia e la sua presenza nella partita contro il Manchester City è in forse.

La scelta definitiva la si avrà solamente a ridosso della partita e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Molto probabilmente la decisione arriverà in prossimità del 10 giugno, ma già i giorni prima si capirà se si sarà presente o no in campo.