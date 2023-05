Napoli, il dopo Spalletti è vicino: chi arriverà al suo posto

Le recenti voci di mercato vedono Luciano Spalletti sempre più lontano dal Napoli: in caso di addio pronta una lista coi nomi dei sostituti

La stagione del Napoli è stata senza ombra di dubbio indimenticabile. La vittoria dello Scudetto, arrivata a 33 anni dall’ultima vittoria del campionato, ha coronato un progetto partito nell’ormai lontano 2004, quando Aurelio De Laurentiis ha acquistato il club dopo il rovinoso fallimento.

Il merito di una così storica stagione, e della conquista di un traguardo così importante va sicuramente a tutto il gruppo: alla società, ai dirigenti, e anche ai tifosi. È innegabile, però, che una parte molto importante del merito vada ai calciatori e a chi, quei calciatori, li ha scelti, messi in campo e valorizzati, permettendo loro di vivere la stagione più importante della loro carriera finora. Stiamo naturalmente parlando dell’allenatore Luciano Spalletti, vero condottiero di questa squadra e primo (e talvolta unico) ad aver creduto nelle potenzialità dei suoi uomini.

Napoli, Spalletti in bilico: i nomi per sostituirlo

A poche settimane dalla conquista dello Scudetto, però, sembrano essere arrivati i primi problemi. Secondo molte voci, infatti, l’allenatore toscano sarebbe vicino all’addio al club, che sia a causa di attriti con il presidente De Laurentiis, della probabile partenza del ds Cristiano Giuntoli o del possibile ritiro di cui si è parlato nel corso degli ultimi giorni. Il tecnico ha nel proprio contratto un’opzione di rinnovo per un’altra stagione a favore della società che i partenopei sembrano intenzionati ad esercitare ma, nel caso in cui si arrivasse alla rottura, la dirigenza azzurra non si farà certo trovare impreparata.

Il primo nome sulla lista, e forse più un sogno che una concreta possibilità, sarebbe quello di Antonio Conte. L’allenatore leccese, ex Juventus ed Inter, infatti, ha delle richieste molto lontane da quelli che sono i parametri della società, con il monte ingaggi fissato a massimo 3.5 milioni di euro, e uno schema di gioco basato sul 3-5-2, ben diverso dal 4-3-3 o 4-2-3-1 sui quali gli azzurri hanno costruito il gioco degli ultimi anni. L’ex ct della Nazionale, comunque, piace per la sua personalità e la capacità di tirar fuori il meglio dai propri calciatori, in particolare in campionato.

Ragioni tecniche simili sarebbero anche dietro lo scetticismo di molti attorno alla figura di Gian Piero Gasperini, già cercato nel 2011, prima del rinnovo di contratto di Walter Mazzarri. Anche il tecnico dell’Atalanta utilizza un modulo con difesa a 3, per la precisione un 3-4-2-1, che sarebbe molto diverso dallo stile di gioco dei partenopei.

Un nome più vicino alle idee e al modulo della squadra azzurra sarebbe quello di Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina, che sarebbe anche ideale per età (ha solo 45 anni) e ingaggio. Età, ingaggio e stile di gioco sarebbero anche le caratteristiche preferite di Roberto De Zerbi, attualmente sotto contratto con il Brighton, con il quale si sta mettendo in mostra e affermando come uno dei migliori allenatori sulla piazza, attirando l’attenzione di molte big. Il tecnico ex Sassuolo è anche una vecchia conoscenza del presidente De Laurentiis, avendo giocato in azzurro per due stagioni tra il 2006 e il 2008.