Anna Tatangelo, spettacolo rovente: la scollatura toglie il fiato

La bellissima cantante Anna Tatangelo ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie alquanto rovente di scatti: i fan la esaltano

Donne che raggiungono il livello di bellezza di Anna Tatangelo non ce ne sono molte, anzi. Nata a Sora il 9 gennaio del 1987, la famosa cantante – che ha avuto anche delle esperienze in qualità di conduttrice televisiva – è arrivata in inverno alla soglia dei 36 anni, nonostante ciò il suo fisico mozzafiato e il suo viso armonioso non smettono di incantare la platea.

La notorietà a livello nazionale è giunta grazie al successo ottenuto nella categoria ‘giovani’ al Festival di Sanremo andato in scena nel lontano 2002. Tale trionfo è stato messo a referto dalla Tatangelo a soli 15 anni, un talento puro che ha avuto il giusto riconoscimento. Da quel momento, la sua carriera ha preso il volo, con l’artista italiana che negli anni ha inciso più di cento canzoni e pubblicato ben otto album d’inediti, incidendo pure delle cover di canzoni celebri come Dio, come ti amo, Mamma, Tu si’ na cosa grande. Il 22 marzo 2011 la Mondadori ha pubblicato la sua autobiografia dal titolo Ragazza di periferia. La mia piccola favola.

Inoltre, l’anno seguente prese parte in qualità di concorrente all’ottava edizione di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci, in coppia col ballerino professionista Stefano Di Filippo. I punti di riferimenti artistici di Anna Tatangelo sono le intramontabili Mina e Mia Martini, ma non disdegna affatto Alessandro Del Piero. Non tutti sanno, infatti, che la cantante di Sora è una convinta tifosa della Juventus, come lei stessa ha svelato in passato. Sebbene ci sia un’accesa rivalità tra le due squadre, presenta anche un legame abbastanza rilevante con la città Napoli e la squadra partenopea, di cui è tifosissimo l’ex marito Gigi D’Alessio. Non è un momento semplice per la ‘Vecchia Signora’, impelagata nelle inchieste sportive che potrebbero escluderla dalla prossima edizione della Champions League.

Anna Tatangelo da urlo: altri scatti hot su Instagram

La Tatangelo tifosa bianconera ha vissuto sicuramente annate sportive di gran lunga migliori e, presumibilmente, si augura che la situazione possa risolversi il più in fretta possibile, ma è tutt’altro che semplice.

Come nasce questa passione? È qualcosa che va avanti da più generazioni. Dal nonno al padre dell’artista, entrambi tifosissimi della Juventus. Addirittura, Anna Tatangelo ha raccontato che per la finale di Champions del 2015, quella persa contro il Barcellona, si optò per lo spostamento del matrimonio della sorella. Insomma, era praticamente inevitabile che la cantante divenisse una fan della compagine bianconera.

Ad ogni modo, la splendida donna non perde la concentrazione per quanto concerne la propria attività ed è solita mostrarsi sul suo profilo Instagram, pubblicando anche foto alquanto scottanti. Nelle scorse ore, ad esempio, ha caricato delle immagini inerenti alla recente avventura vissuta in Canada, dove si è esibita. Nella foto si può notare una scollatura prorompente, che cattura gli sguardi e stimola l’immaginazione. Davvero difficile resistere ad un simile esempio di bellezza, che ha letteralmente scatenato i fan nei commenti. Che dire, sensualità allo stato puro.