Juve, ecco Spalletti: c’è un’altra conferma

Juve, ecco Spalletti. Continuano le voci che darebbero, il condizionale è più che mai d’obbligo in questo caso, il tecnico di Certaldo in procinto di sedersi sulla panchina bianconera.

Se non fosse che il campo ha già sentenziato come fallimentare la stagione della Juventus, la si potrebbe definire come ancora alla ricerca delle risposte definitive, dal momento che le vere sentenze che marchieranno il residuo della stagione in corso devono ancora essere lette.

Ma il tempo passa ed occorre iniziare a pensare alla prossima stagione indipendentemente, o quasi, da come verrà scritta dalla giustizia sportiva. Le pietre angolari della nuova Juventus devono essere poste in questi giorni per non correre il rischio di partire con ulteriori ritardi. Direttore sportivo ed allenatore sono i due punti focali. Per la prima figura il nuovo responsabile dell’Area Tecnica, Francesco Calvo, la scelta l’ha effettuata da tempo.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli Campione d’Italia, è il profilo ideale per iniziare un nuovo ciclo. La sua scelta sembra che non sia piaciuta affatto a Massimiliano Allegri, che intende dare la sua opinione, e magari consigliare lui stesso, il nome del prossimo direttore sportivo. Una vicenda che potrebbe portare ad uno scontro frontale tra due ruoli che devono, necessariamente, viaggiare nella medesima direzione.

Juve, ecco Spalletti. Che colpo!

Lo scontro Calvo-Allegri potrebbe essere foriero di cambiamenti imprevisti, ed imprevedibili quale, ad esempio, l’addio del tecnico livornese. E, nel caso, chi al suo posto?

Mentre da Napoli giungono notizie che non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi partenopei, ancora sotto il meraviglioso effetto tricolore e che ci parlano di rapporti sempre più tesi tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico Luciano Spalletti, di rimbalzo si ascolta che il probabile, prossimo direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, vorrebbe portare a Torino esattamente il tecnico di Certaldo. I due maggiori protagonisti del trionfo azzurro insieme alla Juventus? Di questo ha parlato a Sportitalia l’ex direttore di Tuttosport, Paolo De Paola.

A suo modo di vedere, in questo momento il presidente Aurelio De Laurentiis vuole ancora godersi i gradevoli effetti della vittoria. Cristiano Giuntoli prima e lo stesso Luciano Spalletti poi, dovranno attendere i suoi tempi. E se l’addio del direttore sportivo è più probabile, ma non certo semplice, la separazione dal tecnico toscano risulta più complessa. Il tecnico di Certaldo, per rimanere al Napoli, potrebbe porre condizioni inaccettabili per la società partenopea e la Juventus rimane sempre alla finestra. Nei tempi ristretti in cui sarà costretta ad agire la società bianconera un binomio vincente e già bello e pronto come quello composto da Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti potrebbe risultare la scelta più opportuna e quasi naturale. Ma Aurelio De Laurentiis che dice?