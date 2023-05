Il costume è minuscolo: Carolina Stramare lascia tutti senza fiato

Carolina Stramare toglie il respiro e abbacina con un costume minuscolo come un francobollo: da non crederci!

Tutte le bellissime che spopolano nel web e nei social network “fanno a sportellate”, non disdegnando “colpi bassi”, pur di guadagnare follower ed essere così incoronate come le più belle del reame. Poche, però, possono vantare il titolo di reginetta di bellezza per antonomasia, cioè quello di Miss Italia che nella sua storia è stato il trampolino di lancio di tante star dello show business.

Tra chi ha indossato la fascia di “più bella d’Italia” c’è anche la bellissima e sensuale Carolina Stramare, nota tifosa della Juventus. Correva l’anno 2019 e Carolina con le sue curve al top e gli occhi verdi smeraldo stregò la giuria e i telespettatori venendo così incoronata, da una diva come Gina Lollobrigida, scomparsa poco tempo fa, come la più bella del reame.

Carolina Stramare in costume lascia tutti a bocca aperta

Da allora Carolina Stramare ha continuato a deliziare i suoi fan sia nelle vesti di modella, sfilando per brand come Paul Marciano, Philipp Plein, Colmar e Tezenis, e di co-conduttrice, al fianco di Enrico Papi, di due puntate del popolare show targato Mediaset, “Scherzi a parte“, e soprattutto di concorrente del noto reality “Pechino Express“.

Tuttavia, senza fare torto alle sue qualità artistiche, Carolina Stramare il meglio di sé lo dà quando si mette in posa per uno shooting. Non siete d’accordo? Allora, date un’occhiata alla foto di cui sopra. Circondata da palme tropicali e seduta sull’erba, fascia nei capelli con tanto di ciocca su una spalla e con indosso un costume dalle dimensioni di un francobollo, Carolina Stramare è di una bellezza e di un fascino che stordiscono.

In particolare, a saltare all’occhio è un dettaglio hot: il suo incantevole, florido décolleté che fa pendant con la rigogliosa natura che la circonda. Uno scatto, dunque, talmente hot da infiammare con caldi colori il suo artistico “bianco e nero“. Non per nulla, i suoi follower, uomini e donne, lo hanno apprezzato tantissimo al punto tale che si sprecano i complimenti e i cuoricini in calce alla suddetta foto. Alcuni si limitano a un lapidario ma significativo “sei meravigliosa”, altri sottolineano la valenza estetica della foto.

Comunque, tutti concordano sul fatto che Carolina Stramare sia un capolavoro di Madre Natura. Una bellezza da togliere il respiro e da abbacinare gli occhi e proprio per questo motivo una giovane donna non d’amare ma da “stramare”.