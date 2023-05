Brutto gesto di Spalletti con ADL prima di Napoli-Inter: cosa è successo

Sul futuro del Napoli le cose non sono ancora chiare, ma che Spalletti e De Laurentiis siano già un po’ freddi, si capisce da un gesto.

Si dice che siano già ai ferri corti. Ma su chi sarà l’allenatore del Napoli l’anno prossimo, di ufficiale non si sa ancora nulla. Né il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, né l’allenatore dello scudetto, Luciano Spalletti, si sono sbottonati. L’idea è che ne parleranno davanti alle telecamere dopo la premiazione e la festa allo stadio ‘Maradona’ del 4 giugno prossimo. Si pensa che alla fine sarà addio.

Si fanno già i nomi di chi potrebbe arrivare perché gli indizi ci sono, ma alla fine finché uno dei due non ufficializzerà, non è possibile mettere la mano sul fuoco sul fatto che non sia Spalletti il prossimo allenatore azzurro. Ciò che si evince da diversi comportamenti dei due però, è che non si saranno certo mai amati, ma ora sarebbero ancora più in freddo.

Spalletti, brutto gesto: lo ha fatto contro ADL

Il tecnico toscano lo aveva già fatto intendere poche settimane fa, perché a giusta ragione contrattuale, il presidente aveva rinnovato il contratto di Spalletti tramite una PEC, praticamente senza neanche avvisarlo. E questo non sarebbe andato a genio all’allenatore di Certaldo. Che poi forse già di suo, aveva deciso di lasciare da vincente, chissà.

Ma c’è un gesto in assoluto che è stato raccontato e che fa capire che i rapporti non sarebbero più così idilliaci. Sarebbe successo tutto nel ventre del vecchio ‘San Paolo’, prima del match tra il Napoli e l’ex squadra dell’allenatore, l’Inter. Sono supposizioni, ma lasciano immaginare che i due non siano poi così felici di passare molto tempo insieme. Ecco cosa è successo.

Nel pre gara, il principe Carlo di Borbone, arrivato al ‘Maradona’ ospitato dagli azzurri, ha deciso di consegnare una medaglia sia all’allenatore che al presidente, premiandoli per lo scudetto vinto. Secondo quanto raccolto però da La Gazzetta dello Sport, il tecnico avrebbe avuto fretta di concludere la cerimonia in poco tempo, facendo anche capire di aver fretta al momento delle foto di rito.

Conoscendo Spalletti però, è anche lui un uomo estremamente votato al campo. Certo, non amerà stare con ADL, ma c’è anche da pensare che un allenatore come lui, a pochi minuti da una partita voglia stare nello spogliatoio ad osservare la propria squadra. La verità, come sul loro futuro, per ora la conoscono solo loro due.