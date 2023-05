Koulibaly torna in Serie A, Napoli tradito

Kalidou Koulibaly, dopo solamente un anno dal suo arrivo in Premier League, è già pronto a lasciare il Chelsea. Un vero e propri tradimento nei confronti del Napoli

Il difensore senegalese, dopo anni in cui è stato protagonista nel capoluogo partenopeo, pare che non sia riuscito del tutto ad ambientarsi nel Regno Unito. La sua stagione (così come il resto della squadra) non è stata assolutamente al di sopra delle aspettative. Anzi, una vera e propria delusione sportiva. Fuori dalla Champions League e, soprattutto, serio rischio di non partecipare a nessuna competizione europea per il prossimo anno.

I suoi stessi tifosi si stanno chiedendo, a questo punto, se sia stato giusto puntare fortemente su di lui e sborsare comunque una cifra importante dal Napoli (40 milioni di euro). La dirigenza, per la prossima sessione estiva del calciomercato, potrebbe inserire anche il suo nome nella lista dei calciatori pronti ad andare via. Su di lui ci pensa un top club della Serie A che è disposto a riportarlo in Italia, a “casa” sua.

Koulibaly pronto a tornare in Serie A: Napoli tradito

Dopo solamente un anno Kaliudou Koulibaly “rischia” di tornare in Serie A. Non, però, con la maglia azzurra dove è diventato uno dei difensori più completi e forti al mondo. Si tratterebbe di un vero e proprio tradimento nei confronti della società azzurra che lo ha fatto crescere e fatto conoscere al mondo. Su di lui ci ha messo fortemente gli occhi l’Inter. A dire il vero non si tratterebbe affatto della prima volta che i nerazzurri mostrino interesse verso di lui.

Questa volta, però, la ‘Beneamata’ è intenzionata a fare sul serio pur di averlo nella rosa della prossima stagione. A quanto pare l’amministratore delegato, Beppe Marotta, sta studiando questo colpo. Proprio come ha fatto con Romelu Lukaku: ovvero un prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra decisamente inferiore rispetto a quello con cui è stato pagato. Anche se bisogna comunque aspettare la risposta da parte del club inglese.

Nel frattempo la possibilità che possa lasciare il Chelsea si fa sempre più alta. Anche se non ci sarebbe solamente l’Inter che lo punta fortemente. Anche alcuni club di Liga pensano ad un suo possibile arrivo. Mentre in Italia potrebbe farci un pensierino anche la Juventus: i bianconeri, già in passato, avevano nutrito interesse verso di lui.