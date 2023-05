Tegola Zielinski: sale la preoccupazione in casa Napoli

Brutta tegola per il Napoli riguardo la situazione di Piotr Zielinski: sale la preoccupazione in casa azzurra.

Sono giorni ed ore d’ansia in casa Napoli dove si sta parlando sempre più spesso di un addio di Luciano Spalletti al termine di una stagione che ha regalato sogni ed emozioni ad una città intera.

Il rapporto tra il tecnico toscano e Aurelio De Laurentiis sembra ormai ai minimi termini e le dichiarazioni dell’allenatore dopo la vittoria contro l’Inter sono parse proprio quelle di chi a Napoli ha capito di aver fatto il suo tempo. Una notizia che ha scioccato i tifosi del Napoli che dopo aver vinto lo scudetto ed aver sfiorato le semifinali di Champions League, mai si sarebbero aspettati che potesse esserci un simile epilogo.

La speranza di molti è che il rapporto tra Spalletti e De Laurentiis possa essere ricucito prima del termine della stagione, ma la cosa è complicata assai. In più, l’addio di Spalletti potrebbe avere delle conseguenze sulla rosa azzurra e si aprirebbero scenari del tutto nuovi riguardo il futuro di alcuni giocatori. Tra questi quello di Zielinski che è uno di quelli che più preoccupano il Napoli che teme fortemente l’addio del giocatore polacco.

Napoli, Spalletti si porta via Zielinski: il polacco verso un altro club di A

Se già con Spalletti si aveva la percezione che la rosa del Napoli sarebbe potuta cambiare con la vittoria dello scudetto, con l’addio dell’allenatore di Certaldo questa percezione è ancora più forte. Gli azzurri devono ancora fare chiarezza sulle situazioni contrattuali di alcuni giocatori e sta salendo di molto la preoccupazione in merito a quella di Piotr Zielinski, il cui contratto é in scadenza nel 2024 e non ci sono segnali sul possibile rinnovo. Già la scorsa estate il polacco fu vicino a lasciare il Napoli e adesso, con l’addio di Spalletti, il centrocampista ex Udinese ed Empoli potrebbe davvero cambiare aria.

Il Napoli è sempre stato un club restio a perdere i giocatori a zero e Zielinski non farà eccezione. Il centrocampista polacco ha solo due strada da percorrere, quella del rinnovo o quella dell’addio, con la seconda che al momento è quella più concreta. La scorsa estate si parlava di un trasferimento in Premier League al West Ham, ma stavolta Zielinski potrebbe anche restare in Italia ed accasarsi in un altro club di Serie A, ovvero la Lazio dove ritroverebbe Maurizio Sarri.

Durante la sua esperienza in azzurro, Sarri ha trovato in Zielinski un giocatore davvero fondamentale per i suoi schemi e sarebbe ben felice di poterlo allenare anche alla Lazio. Il centrocampista porterebbe esperienza e leadership nello spogliatoio biancoceleste, utili soprattutto per affrontare al meglio la Champions League per la quale la Lazio ha ottenuto già la matematica qualificazione.