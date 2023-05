Calciomercato: Osimhen gia in città, lo stanno comprando

Il mercato del Napoli sta prendendo gradualmente forma ma per ora le incertezze circa il futuro sono davvero tante. Adesso Victor Osimhen è giunto, di fatto, ai saluti, dal momento che è stato già visto in città, con il club che sembra pronto ad accontentare le richieste degli azzurri.

Una stagione da incorniciare quella che sta per volgere al termine, tanto per il Napoli quanto per Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, dopo un paio di anni condizionati dai tanti infortuni lunghi, è arrivato alla sua definitiva consacrazione. Adesso sembra che i tempi siano maturi per spiccare il volo in maniera definitiva. Il top club mondiale, infatti, sembra pronto a soddisfare le richieste altissime da parte del Napoli, al punto che il giocatore sarebbe già stato visto in città. Insomma, il discorso sembra a dir poco molto ben avviato.

Mercato Napoli, Osimhen ai saluti

Dopo che le prime due annate sono state fortemente condizionate dagli infortuni, in questa stagione Victor Osimhen è riuscito a trovare la sua naturale collocazione e consacrazione. Merito, senza alcun dubbio, anche di Luciano Spalletti, che ha costruito il Napoli sul nigeriano, al fine di esaltarne le doti assolutamente fuori dal comune. Adesso, però, a quanto pare i tempi stanno diventando maturi perché le strade si dividano.

Come riportato dal quotidiano tedesco “Bild“, uno dei principali organi di informazione in Germania, il centravanti ex Lille è stato avvistato nella capitale teutonica, vale a dire Berlino. Secondo il rotocalco, si tratterebbe di un chiaro indizio che la trattativa con il Bayern Monaco non solo esiste in senso assoluto ma è anche viva. E’ noto, infatti, che i bavaresi hanno un disperato bisogno di un centravanti ed il profilo del numero 9 del Napoli è uno di quelli più graditi, tanto allo staff tecnico quanto alla dirigenza.

Bayern Monaco su Osimhen

Un altro fattore che potrebbe spingere il bomber a trasferirsi in terra bavarese è rappresentato da questioni di cuore. La sua compagna, infatti, è tedesca-camerunese ed è nata a Wolfsburg. Di conseguenza per lei sarebbe una sorta di ritorno a casa e vedrebbe, come è normale che sia, di buon occhio questo trasferimento. E’ noto, però, che il Napoli per lasciarlo partire chieda una cifra di circa 150 milioni. Da vedere se, dunque, sarà trovato l’accordo.