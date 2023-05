Annuncio ufficiale: torna alla Juventus, tifosi senza parole

In casa Juventus si prova ad imbastire un progetto credibile per la prossima stagione. Certo è che non è facile muoversi sapendo che il proprio futuro non dipende soltanto dalle proprie decisioni. Intanto uno dei prestiti bianconeri torna alla Juventus.

Per alcuni club, quali Inter, Fiorentina, Roma, la stagione sta entrando pienamente nel vivo, poiché è arrivato il momento di coglierne i frutti più gustosi. Il Napoli il frutto più bello lo ha già colto da tempo e se lo sta ancora godendo pienamente.

La stagione della Juventus non ha lasciato frutti da cogliere. Soltanto un cesto di amarezze da raccogliere e mettere da parte come cocente promemoria in vista della prossima stagione, con la speranza di non ripetere i medesimi errori. E quando si parla della prossima stagione, di cosa esattamente si sta parlando? Perché il futuro della Juventus si decide in ben altre sedi, lontane dalla Continassa, per cui se non si conosce quale volto avrà questo futuro non si può programmarlo in maniera seria.

Si naviga a vista, cercando di mettere in sicurezza qualcosa in attesa di tempi in cui vi sia maggiore chiarezza. Come si fa, infatti, a provare a programmare e ad operare quando la giustizia sportiva non ha ancora terminato di sentenziare, quando ancora non si è deciso, veramente, chi sarà il prossimo tecnico che guiderà la Juventus la prossima stagione e se ancora non si è riusciti a chiudere una questione fondamentale come quella riguardante il nuovo direttore sportivo.

Torna alla Juventus e non è proprio una buona nuova

La Juventus e questo periodo segnato dall’attesa. Si attendono i verdetti dei giudici così come le risposte dei club che in questa stagioni si sono giovati, per modo di dire, del supporto di alcuni giocatori della Juventus.

Uno di questi è il centrocampista brasiliano Arthur, andato in prestito in Premier League indossando la casacca del Liverpool di Jurgen Klopp. La Juventus, per il prestito ha incassato una cifra pari a 4,5 milioni di euro mentre l’eventuale riscatto è stato fissato a 37,5 milioni di euro. Ebbene tale operazione non vi sarà dal momento che il Liverpool ha ufficialmente annunciato che non provvederà a riscattare il calciatore ex Barcellona.

E’ stato lo stesso tecnico Jurgen Klopp ad ufficializzare la decisione del club inglese salutando il giocatore brasiliano mentre sta per scadere il suo periodo in prestito ai Reds. Pertanto Arthur tornerà a breve a Torino e sarà un’ulteriore problema per i dirigenti della Juventus.

Cederlo non sarà facile sia per via dell’alto ingaggio, 4,5 milioni di euro netti l’anno, sia per l’elevato costo del suo cartellino, superiore ai 30 milioni di euro, che ancora pesa come un macigno sul già malridotto bilancio bianconero. Un’altra amarezza da mettere nel cesto.