Wanda Nara sotto i riflettori. Grazie alla conduzione di Masterchef l’imprenditrice argentina ha acquisito grande popolarità nel suo paese

E’ ormai diventata una celebrità. Wanda Nara non vive più di luce riflessa. La bionda influencer sudamericana non è più solo la moglie di Mauro Icardi, centravanti del Galatasaray ed ex bomber e capitano dell’Inter.

Ormai la prorompente e brillante manager argentina ha acquisito una sua vasta popolarità, acquisita soprattutto nel suo paese d’origine. La svolta tanto attesa è arrivata qualche mese fa quando gli organizzatori di Masterchef, il talent culinario più conosciuto, scelsero proprio lei come nuova conduttrice del programma.

Una scelta rivelatasi quanto mai indovinata: anche grazie a Wanda Nara la versione sudamericana di MasterChef ha avuto una robusta e consistente impennata negli ascolti televisivi e un indice di gradimento in crescita esponenziale. Wanda è riuscita così a realizzare il suo sogno, che l’ha spinta un anno fa a lasciare l’Europa per fare ritorno in Argentina: diventare una celebrità del piccolo schermo.

Un successo clamoroso di cui ha beneficiato, e non poteva essere altrimenti, il suo profilo Instagram che nell’arco di qualche mese ha visto aumentare a dismisura il numero dei followers che oggi superano i sedici milioni. Un risultato straordinario che fa di Wanda Nara uno dei personaggi-vetrina delle piattaforme social. Ma c’è un’altra clamorosa novità, maturata in questi ultimi giorni, che ha lasciato increduli molto suoi fan: l’ennesima rottura con Mauro Icardi che la stessa Wanda ha ufficializzato.

Wanda-Nara-Icardi, è rottura: la showgirl svela tutto in diretta tv

Questa volta non si tratta di semplici indiscrezioni o di voci riportate e in qualche modo storpiate. E’ la diretta interessata che rilasciando una breve intervista ai microfoni del programma argentino Intrusos, ha rivelato nei dettagli lo stato attuale del suo rapporto con Mauro Icardi: “Abbiamo un accordo Mauro ed io secondo cui nessuno di noi può stare più di due settimane senza le bambine”.

Dunque, la separazione è un dato di fatto e la sensazione è che stavolta si tratti di un addio definitivo. Anche perchè lo stesso centravanti del Galatasaray pare aver accettato di buon grado la fine del suo matrimonio. Intanto le due figlie della coppia, dalla Turchia, si trasferiranno per un periodo in Argentina: “Volevo lavorare a questa sfida e a questo progetto di Masterchef e ci sono riuscita. Ora voglio dedicarmi alle bambine, stanno arrivando”.