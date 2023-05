Annalisa infuocata tra Fedez e J-Ax: gambe in vista

La cantante si mostra più sexy che mai insieme ai due rapper: la foto da capogiro ha già fatto impazzire il web

Non è un mistero che Annalisa sia una dei personaggi del mondo dello spettacolo italiano più amati e seguiti. Con oltre 1,9 milioni di follower su Instagram, la bellissima ‘Nali’ ha recentemente fatto impazzire i suoi fan con diversi scatti bollenti, uno dei quali insieme a due colleghi.

Annalisa Scarrone, in arte semplicemente Annalisa, è una delle cantautrici più seguite e apprezzate dell’intero panorama italiano. Nata a Carcare, in provincia di Savona, il 5 agosto 1985, è diventata celebre grazie alla partecipazione nel 2010 al talent ‘Amici di Maria De Filippi’ nel quale si classificò al secondo posto. La sua carriera da solista è però cominciata nel migliore dei modi con il primo album ‘Nali’ che ha dato lo slancio alla bellissima cantante.

Nel corso degli anni ha ottenuto diversi riconoscimenti, oltre 13 dischi di platino e d’oro, un ‘Wind Music Awards’ e ‘Mtv Italian Music Awards’. Al momento è in vetta a tutte le classifiche con successi del calibro di ‘Bellissima’ e ‘Mon Amour’, che sta letteralmente facendo impazzire tutti anche sui social. Ma la sua popolarità, oltre all’indiscutibile bravura canora, è data anche da una bellezza fuori dal comune.

Gambe da urlo: Annalisa fa impazzire i fan

Una sensualità disarmante che spesso e volentieri – sia dal vivo nelle sue apparizioni che costantemente sui social – portano i fan ad impazzire per lei. Oltre 63mila likes in poche ore ed una forma fisica pazzesca, invidiabile.

Così Annalisa su Instagram ha voluto deliziare i fan, in vista dell’imminente singolo cantato con due suoi colleghi: i rapper J-Ax e Fedez. La 37enne ligure ha quindi anticipato l’uscita, in queste ore, dell’ultima fatica ‘Disco Paradise‘. Una canzone allegra, frizzante ed estiva: ma non è questo che ha letteralmente scioccato i suoi fan. Nell’ultima foto pubblicata su Instagram, l’ex allieva di Amici ha mostrato scatto in una cabriolet sui sedili posteriori, in mezzo agli altri due cantanti.

Un costume aderentissimo e le meravigliose gambe accavallate che in poco tempo hanno fatto il giro del web, scatenando commenti ed apprezzamenti per le forme della bellissima cantautrice. Annalisa è anche questo. Oltre una voce davvero ammaliante, il suo corpo parla chiaramente ed i fan che da anni la seguono e supportano, non possono che godere di cotanta grazia ed elegante sensualità.