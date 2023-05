Monica Bertini, scollatura vincente: la regina di Coppa colpisce ancora

La conduttrice e giornalista di Mediaset, Monica Bertini, ha condotto la serata della finale di Coppa Italia mandando i suoi fan in visibilio

Un successo a dir poco travolgente e in costante crescita. Monica Bertini è ormai diventata per acclamazione la ‘signora del calcio italiano‘, almeno per ciò che riguarda la programmazione sportiva in chiaro. La quarantenne giornalista parmense, colonna portante delle reti Mediaset, conduce da oltre due anni il contenitore calcistico più importante, ‘Pressing‘, in onda il lunedì sera e dedicato ai commenti sull’andamento del campionato di Serie A.

Ma da un paio di stagioni a questa parte il colosso televisivo di proprietà della famiglia Berlusconi si dedica con particolare attenzione anche alla Coppa Italia, avendone acquisito i diritti in esclusiva. E il commento di tutta la competizione è stato affidato proprio alla splendida Monica Bertini.

La popolarità della giornalista emiliana è così andata in crescendo, tanto da arrivare a competere con altre figure femminili di rilievo del giornalismo sportivo. A contribuire al suo grande successo una presenza sempre più costante sui social network. Il suo profilo Instagram è oggi uno dei più seguiti e cliccati, insieme a quello di altre protagoniste e colleghe dello showbiz televisivo come Diletta Leotta, Giorgia Rossi ed Eleonora Boi.

Ma nessuna è in clamorosa e costante ascesa come la Bertini, i cui followers crescono a vista d’occhio e senza soluzione di continuità. Ormai sono più di mezzo milione i fan della bella conduttrice delle reti Mediaset, coloro che tutti i giorni mettono i like alle sue foto. Scatti che ne mettono in evidenza la sua indubbia sensualità.

Monica Bertini, il congedo dalla Coppa Italia è spettacolare: fan al settimo cielo

In occasione della finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina, Monica ha condotto da studio uno speciale che ha riscosso grande successo. Tifosi, appassionati di calcio e semplici spettatori hanno particolarmente apprezzato lo stile, sempre sobrio e asciutto, della quarantenne giornalista di Parma.

E’ senza dubbio vero che l’aspetto fisico ha finora contribuito ad accrescerne la popolarità. Ma l’avvenenza da sola non basta a spiegare il grande successo di pubblico che la Bertini sta riscuotendo da anni. Umiltà, stile e professionalità: sono queste le tre doti principali della conduttrice che non a caso gode della stima del management del colosso televisivo per il quale lavora da quasi sette anni.