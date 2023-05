Lucia Javorcekova, quell’intimo non ti copre: da paura

Lucia Javorcekova in intimo ancora una volta manda i fan fuori di testa: la fisicità esplosiva della super modella lascia il segno

Uno dei volti femminili che il grande pubblico italiano ha imparato a conoscere e apprezzare da tempo, seguendola sempre con grande interesse e affetto, è quello di Lucia Javorcekova. La modella slovacca è una delle più iconiche e sensuali del mondo, con una silhouette prorompente che non ha bisogno di presentazioni.

Di certo, non per chi, alcuni anni fa, si lasciò abbagliare dalla maestosità delle sue forme in un celebre servizio de Le Iene. Lucia rispose con entusiasmo e autoironia alla ‘sfida’ del programma di Italia Uno, esibendo le sue curve al naturale. Un capolavoro rimasto negli occhi, nella mente e nel cuore di tanti. E da allora (era il 2015), una capatina sul profilo Instagram di Lucia è sempre d’obbligo.

Con il passare del tempo, la Javorcekova, 33 anni, ha guadagnato un seguito sempre maggiore sul web. Oggi, sul popolare social network, sfiora i 3 milioni e mezzo di followers. Impossibile rimanere indifferenti di fronte ai suoi scatti a ripetizione, che hanno decisamente qualcosa di particolare. Per Lucia, che da qualche anno si è trasferita in Messico insieme a suo marito, il fotografo Krjstian Grejtak, è come se fosse estate tutto l’anno, viste le temperature tropicali in cui abita. E naturalmente questo, nelle sue foto, si vede e si sente, eccome.

Lucia Javorcekova, un sogno ad occhi aperti: scollatura che buca lo schermo e non solo quella

Le temperature sulla pagina social di Lucia sono sempre elevatissime e ne abbiamo una ennesima prova con gli scatti dell’ultimo post, con una lingerie intima davvero devastante e destinata a farci sognare a lungo.

Trasparenze e taglia estremamente succinta dell’intimo fanno sì che la vertiginosa scollatura, ma anche il dettaglio inguinale, di Lucia, sia più in risalto che mai. La silhouette prorompente della modella ancora una volta non delude le attese, perfetta in ogni dettaglio e la reazione da parte del pubblico degli ammiratori, con like e commenti a profusione, non si fa certo attendere. L’estate è già arrivata e Lucia si candida, manco a dirlo, a essere una delle bellezze più cliccate in assoluto. La passione e la fantasia degli ammiratori è sempre all’opera grazie ai suoi scatti, una visione celestiale che non smette proprio mai di stupirci.