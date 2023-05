Juventus, che tegola: il futuro diventa un problema, top player nel mirino

Ultime uscite stagionali prima di pensare al prossimo futuro per la Juventus, che dovrà fare i conti anche con quei calciatori in prestito che rientreranno alla Continassa. Tra questi c’è un big da piazzare

La probabile assenza dalla prossima Champions League della Juventus porta il club a fare inevitabili riflessioni su quelle che potrebbero essere le prossime mosse dal punto di vista gestionale. Al netto di come finirà l’annata il nome di Giuntoli è sempre quello più in voga per la dirigenza, che comunque dovrà mettersi conti alla mano per capire come operare in sede di calciomercato.

Tra acquisti e cessioni la Juventus proverà a cambiare volto nel prossimo futuro, ed in generale andranno risolti diverse questioni ancora aperte. Il focus è sui calciatori in prestito altrove, e che faranno rientro, seppur momentaneo, alla Continassa in attesa di capire quale sarà il loro futuro. Dai fallimentari Zakaria e Arthur, col brasiliano meno che comparsa al Liverpool, passando per nomi come quelli di Pellegrini e McKennie, senza dimenticare il caso curioso di Dejan Kulusevski.

Il polivalente esterno svedese era arrivato a Torino dopo la straordinaria esperienza a Parma, ma il suo rendimento è stato molto altalenante, pur lasciando intravedere un talento puro e cristallino. Nel gennaio 2022 ha quindi deciso di approdare alla corte di Conte al Tottenham, dove ha vissuto i primi sei mesi da urlo quando mise a referto ben 5 gol ed 8 assist in Premier.

Calciomercato Juventus, Kulusevski tra Londra e Torino: il futuro è un nodo da sciogliere

Un grande impatto inglese per Kulusevski, che poi si è affievolito col passare del tempo, insieme al resto della squadra, nella stagione seguente. Oggi senza più neanche le figure di Conte e Paratici al Tottenham, appare difficile pensare ad una permanenza che non è comunque del tutto da escludere.

In ballo 35 milioni di euro che farebbero comodissimo alla Juve del momento, soprattutto in considerazione della possibile mancata qualificazione Champions. Discriminante quella della massima competizione europea, ma lato Tottenham, che potrebbe anche indurre gli Spurs a non riscattarlo.

Da valutare però il suo futuro in caso di rientro alla Continassa, dove non mancherebbero i dubbi. Al di là del rendimento il ragazzo accusa anche fin troppo spesso problematiche fisiche di natura muscolare. Una componente che non entusiasma la Juventus, e che porta ad ulteriori riflessioni.

La Juventus infatti dovrà piazzare sul mercato Kulusevski, anche se trovare qualcuno desideroso di sborsare cifre troppo elevate non sarà semplice.