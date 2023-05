Inter, ormai è fatta: improvviso annuncio nel post partita

Due rilevanti pedine di proprietà dell’Inter, targata Inzaghi, hanno rilasciato un importante annuncio sul futuro, dopo il nuovo trionfo

Non ne sbaglia una, non a caso lo chiamano il ‘Re di Coppe’. Simone Inzaghi ha rispettato i pronostici, riuscendo a battere la Fiorentina di Vincenzo Italiano e a mettere le mani sulla nona Coppa Italia della gloriosa storia dell’Inter. Decisiva, in tal senso, la doppietta firmata capitan Lautaro Martinez, in risposta all’immediata rete di Nicolas Gonzalez.

Proprio il gol lampo dell’attaccante viola aveva gettato delle ombre sul trionfo dei nerazzurri, poiché si temeva che i calciatori fossero distratti mentalmente dal prestigiosissimo impegno che li attende il prossimo 10 giugno ad Istanbul. Parliamo, ovviamente, della finalissima di Champions League contro il Manchester City schiacciasassi di Pep Guardiola. Ma la ‘Beneamata’ ha saputo comunque reagire alla grande e per la compagine toscana non c’è stato niente da fare. Merito anche di una prova superlativa da parte di Samir Handanovic, il quale abbandonerà sicuramente la nave in estate. Il tecnico piacentino, invece, si è guadagnato a pieni voti la permanenza in quel di Appiano Gentile, almeno per un’altra stagione.

L’ex Lazio è stato in grado di invertire la rotta negativa in campionato, lasciandosi alle spalle un periodo caratterizzato da numerosi passi falsi. E per quanto concerne il cammino nella massima competizione europea, essersi aggiudicati l’Euroderby, vendicando finalmente quello andato in scena vent’anni fa, significa tanto. E adesso la società non può che complimentarsi col proprio allenatore, nonostante la delusione Scudetto abbia pesato parecchio e pesi ancora un po’ negli uffici di Viale della Liberazione. Ma adesso è necessario andare oltre, in modo da preparare nel migliore dei modi la prossima stagione. L’obiettivo inerente al principale titolo nazionale sarà ancora più acceso.

Calciomercato Inter, rinnovi ad un passo: doppio annuncio

Il club intende arrivare quanto prima al traguardo numero venti, che consentirebbe di aggiungere l’ambita seconda stella sulle maglie da gioco. E, quasi sicuramente, la compagine milanese potrà continuare a contare ancora a lungo sull’apporto di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, entrambi in scadenza di contratto giugno 2024.

I due calciatori si sono espressi sul delicato tema rinnovo ai microfoni di ‘Sky Sport’, al termine della sfida dell’Olimpico. “Con la società siamo sulla stessa linea d’onda. Non è ancora fatta, ma penso proprio che continueremo insieme“, ha dichiarato il difensore ex Atalanta. Mentre il centrocampista turco parla già di accordo: “Abbiamo raggiunto l’intesa col club e siamo vicini a concludere la trattativa. Potrò continuare a vivere il mio sogno in nerazzurro“.

Frasi che non lasciano a tante interpretazioni. L’Inter, dunque, guarda con grande fiducia al proprio futuro, che sembra sempre più radioso. Ma prima di tuffarsi pienamente sulle questioni extra campo, c’è un’ultima partita da giocare in quel di Istanbul. La tensione sale.