Hamilton-Ferrari, l’ultimo annuncio è la svolta

Continua a far discutere in tutto il mondo la notizia della presunta offerta formulata dal presidente della Ferrari John Elkann a Lewis Hamilton

Un vero e proprio terremoto, quello prodotto qualche giorno fa dalla clamorosa notizia che nel giro di qualche ora ha fatto saltare sulla sedia direttori e cronisti delle principali testate giornalistiche, sportive e non. La super offerta formulata dal presidente della Ferrari, John Elkann, a Lewis Hamilton ha scatenato accese discussioni e roventi dibattiti capaci di coinvolgere addetti ai lavori, critici ed esperti.

La notizia dei 46 milioni di euro proposti a Sir Lewis dalla scuderia modenese ha provocato l’entusiasmo incontenibile dei tifosi della Rossa, che frustrati e delusi dall’ennesima stagione fallimentare ripongono le speranze di rivedere la Ferrari al vertice della Formula 1 nell’ingaggio del 38enne fuoriclasse inglese.

La gioia irrefrenabile dei sostenitori della Rossa è destinata a quanto pare a spegnersi in tempi rapidi. Sembra infatti che la proposta di Elkann non sia stata sufficiente a convincere Hamilton a lasciare la Mercedes e ad accettare la nuova sfida targata Maranello. La conferma di un potenziale rifiuto del fuoriclasse inglese sette volte campione del mondo è stata confermata da uno dei più attenti conoscitori dell’universo Hamilton.

Stiamo parlando dell’inviato di Sky Sports UK F1, Ted Kravitz. Il cronista anglosassone, nel confermare la notizia dell’offerta arrivata all’entourage di Hamilton dalla proprietà del Cavallino Rampante, rivela come la cifra proposta sia troppo bassa per sperare di convincere il pluri campione del mondo a preferire Maranello a Brackley.

Lewis Hamilton alla Ferrari? L’annuncio dall’Inghilterra gela i tifosi della Rossa

Le parole di Kravitz non sembrano lasciare spazio alla speranza di strappare Hamilton alle Frecce d’Argento: “Sono convinto che la proposta della Ferrari di 40 milioni di sterline sia un po’ troppo bassa per convincere uno come Lewis Hamilton“. Per centrare il colpaccio John Elkann dovrà formulare un’offerta di gran lunga superiore alla cifra suddetta.

Kravitz rincara la dose gettando una secchiata di acqua gelata sui sogni dei tifosi ferraristi: “Non credo che Lewis Hamilton lascerà la Mercedes. Forse se dovesse riuscire a conquistare l’ottavo titolo alla guida delle Frecce d’Argento potrebbe a quel punto prendere in considerazione la possibilità di cambiare aria”.

E la Ferrari sarebbe l’opzione più credibile: “Perchè no, in fondo la Rossa esercita sempre un grande potere d’attrazione sui piloti di tutto il mondo. E poi Hamilton è uno che correrà ad alti livelli anche dopo i 40 anni“.