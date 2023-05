Contatto e decisione presa: il Napoli ha scelto l’allenatore

In casa Napoli presto ci potrebbe essere l’addio di Luciano Spalletti dopo gli ultimi malumori con il presidente ADL.

La dirigenza azzurra potrebbe decidere di raggiungere un accordo per la buonauscita del tecnico di Certaldo capace di riportare lo Scudetto a Napoli dopo 33 anni. In questa stagione il Napoli è partito alla grande rendendosi protagonista di un’annata perfetta. Con Luciano Spalletti come guida tecnica, la squadra del Presidente De Laurentiis ha iniziato un nuovo corso ma gli ultimi dissapori con il numero uno partenopeo potrebbero portare l’allenatore a salutare a fine stagione.

Una stagione, quella prossima, che rischia di complicarsi soprattutto dopo alcune potenziali cessioni e la conseguente separazione con Spalletti: tantissimi dubbi su chi sarà l’allenatore del Napoli per il 2023-24. Il futuro dell’ex tecnico dell’Inter sulla panchina azzurra sembra avere le ore contate con l’argomento nuovo allenatore rimandato alle prossime due giornate. E’ chiaro come il club partenopeo possa cambiare guida tecnica e questo è un segnale da parte della dirigenza, con Thiago Motta tra i candidati per sostituire Spalletti al Napoli.

Nuovo allenatore del Napoli: la decisione di ADL

Il futuro di Thiago Motta potrebbe essere allo Stadio Maradona per il dopo Spalletti: dalla Campania, però raccontano il possibile addio dopo le prossime due gironate di campionato. La dirigenza azzurra è alla ricerca di un nuovo tecnico che sappia far giocare bene il Napoli con un gioco propositivo e che possa replicare quanto di buono fatto dalla squadra allenata dal tecnico di Certaldo in stagione.

La volontà del Napoli è quella di puntare su Thiago Motta per la prossima stagione, con la dirigenza campana che si sta guardando intorno e con Benitez, Conte e Luis Enrique tra i candidati papabili per sbarcare in azzurro. Il Bologna dall’arrivo dell’ex centrocampista del Genoa ha cambiato passo e, i risultati e le prestazioni dei felsinei non sono passate inosservate nel quartier generale del Napoli con l’italo-brasiliano finito in passato nel mirino dell’Inter e del PSG.

Una cosa è certa, il Presidente Saputo dovrà darsi da fare con il prolungamento di contratto in scadenza nel 2024 di Thiago Motta inseguito da diverse big per la prossima stagione: dopo lo Spezia e il Bologna, per il classe ’82 è tempo di una big, nonostante la formazione rossoblù sia intenzionata a blindare tutti i pezzi pregiati della rosa e costruire una squadra ancor più competitiva per ottenere il sì dell’italo-brasiliano…