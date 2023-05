Giuntoli sceglie il post Allegri: che ‘sgarbo’ al Napoli

Che sgarbo al Napoli: Cristiano Giuntoli, sempre più vicino al club bianconero, ha scelto il successore di Max Allegri

Di solito tutti vogliono salire sul carro del vincitore. Invece, a quanto sembra, si sgomita per scendere da quello del Napoli campione d’Italia. Se le vittorie, come si suol dire, cementano un gruppo, la conquista dello scudetto dopo ben 33 anni di attesa sta sortendo l’effetto contrario.

Non solo Luciano Spalletti, ormai prossimo all’addio, ma anche il Direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, forte di un accordo con la Juventus, sta tentando di liberarsi dal contratto che lo lega al club azzurro. Troppo stuzzicante per l’ex dirigente del Carpi la sfida di riportare ai livelli che le competono una “nobile decaduta” del calcio italiano come la “Vecchia Signora”.

Anche se non è scontato che vinca il braccio di ferro con il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli già lavora al post-Allegri, l’attuale titolare della panchina bianconera. Ebbene, il profilo individuato dal probabile ex Ds azzurro non farà piacere ai tifosi azzurri.

Giuntoli, sgarbo al Napoli: Luis Enrique per il post-Allegri

Qualora riuscisse a liberarsi dal contratto che lo lega al Napoli e ad accasarsi alla Juventus, Cristiano Giuntoli potrebbe provare a mettere sotto contratto Luis Enrique. Sì, proprio l’ex Commissario tecnico della Nazionale spagnola che è tra i candidati a succedere a Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli.

D’altronde, l’ex Ct delle Furie Rosse ha una mentalità europea, è un fautore del gioco offensivo, spettacolare e, quindi, in quanto tale il contraltare di Max Allegri che ha fatto del “corto muso” (vincere di un’incollatura e a dispetto della qualità del gioco) e del “conta solo vincere, il bel gioco è un concetto astratto” la propria filosofia calcistica.

Non per nulla, il tecnico livornese non ha accolto bene l’accordo tra Cristiano Giuntoli e la Juventus interpretandolo come un sorta di “avviso di sfratto” dalla panchina bianconera. E per una volta Max Allegri, che non fa nulla per risultare simpatico ai supporter delle altre squadre, e i tifosi del Napoli sono sulla stessa lunghezza d’onda.

Per quest’ultimi, infatti, suona come una beffa e uno sgarbo che Giuntoli come primo colpo nelle vesti di responsabile del mercato del club bianconero possa scippare loro uno dei papabili alla sostituzione di Luciano Spalletti che più raccoglie i loro consensi.

A questo punto i tifosi del Napoli sia augurano che Aurelio De Laurentiis, con uno dei suoi colpi a sorpresa, riesca a ingaggiare l’ex tecnico del Barcellona, qualora dovesse essere il vincitore del suo casting, prima che Giuntoli diventi a tutti gli effetti il direttore sportivo della Juventus. Sgarbo e “controsgarbo”.