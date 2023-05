Esplode la bomba Milinkovic: “25-30 milioni di euro!”

Sergej Milinkovic-Savic non è più incedibile e potrebbe partire per una cifra decisamente bassa: ecco le big interessate.

Il centrocampista serbo potrebbe lasciare la Lazio in estate per circa €30 milioni: ecco le ultime novità.

La Lazio ha ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League con due giornate d’anticipo grazie alla penalizzazione della Juventus. I biancocelesti sono riusciti a centrare l’obiettivo stagionale in seguito ad un ottimo rendimento complessivo da parte della squadra al secondo anno della gestione Sarri. Tra i protagonisti assoluti, come nelle annate precedenti, c’è stato Milinkovic-Savic: il serbo è uno dei migliori centrocampisti della Serie A come testimoniato dai 15 gol a cui ha contribuito (7 reti e 8 assist fin qui). In estate, però, potrebbe lasciare Roma per una cifra relativamente bassa: ecco cosa sta succedendo.

Lazio, Milinkovic-Savic può salutare: bastano €30 milioni

La Lazio sta proseguendo il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni. La passata stagione, coincisa con il passaggio da Inzaghi a Sarri, si è chiusa con un quinto posto in classifica e con l’ambizione di alzare l’asticella. L’obiettivo è stato centrato: i biancocelesti torneranno a giocare in Champions League dopo un solo anno di assenza. Tuttavia, ci sono alcuni dubbi riguardanti il futuro della rosa: alcuni big, infatti, potrebbero avere mercato.

Il caso principale è quello che coinvolge Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo ha un contratto in scadenza nel 2024 e, ad oggi, non ci sono margini per il rinnovo. Di conseguenza, la società si ritrova davanti ad un bivio: cederlo per evitare un addio a zero fra un anno o trattenerlo per poi cercare di raggiungere un’intesa per il prolungamento. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, la strada prescelta sarebbe la prima. Sul Sergente ci sarebbero gli occhi di due top club italiani: Milan e Juve.

Per convincere la Lazio a privarsi del proprio top player potrebbe bastare una cifra compresa fra i €25 ed i €35 milioni. Si tratta ovviamente di un valore molto inferiore rispetto a quello reale, ma che è inevitabilmente condizionato dalla situazione contrattuale del calciatore. Rossoneri e bianconeri potrebbero tentare l’assalto, anche se non è da escludere un interessa da parte di qualche squadra estera molto importante.

In passato, infatti, si è parlato di apprezzamenti da parte di Arsenal, Manchester United e PSG: le voci potrebbero tornare attuali in estate, quando la Lazio dovrà prendere una decisione molto importante. Le prossime, dunque, potrebbero essere le ultime partite di Milinkovic-Savic con la maglia biancoceleste.