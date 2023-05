Napoli, brutta mazzata per De Laurentiis: annuncio in arrivo

Giunge una brutta notizia ed una grossa mazzata per il Napoli ed il Presidente Aurelio De Laurentiis, potrebbe essere un annuncio in arrivo nelle prossime ore…

Pronta a terminare una stagione trionfale, la squadra azzurra pianifica la prossima, ma qualche intoppo rischia di provocare malumori nei prossimi mesi, andiamo a vedere di cosa si tratta.

Manca poco all’ultima giornata di campionato, quando nel primo fine settimana di giugno, data ed orario ancora da stabilire, al Diego Armando Maradona ci sarà la premiazione con lo scudetto alzato verso il cielo da Di Lorenzo e compagni.

Terminata la partita, inizieranno i festeggiamenti di calciatori e tifosi per una grande impresa, il terzo tricolore nella storia calcistica partenopea, a distanza di 33 anni dall’ultima volta, un titolo conquistato con ben 5 giornate di anticipo ed un mese prima della fine del torneo, ma già in queste ore si sta pianificando il futuro.

Mazzata al Napoli: grosso guaio per ADL

In questi giorni, alla festa per lo scudetto si aggiungono le preoccupazioni per la possibile partenza del tecnico Luciano Spalletti, tanto da alimentare le voci del suo sostituto, in particolare si fa il nome di Luis Enrique come nuovo allenatore dei campioni di Italia.

La società dovrà poi pensare a come allestire la squadra, tra il mantenere i giocatori più importanti in rosa, ai rinforzi per rinforzarla e mantenere il livello altamente competitivo. Un altro aspetto riguarda però la chiusura di questa stagione, e le ultime notizie in tal senso non sono delle migliori.

Terminato il campionato di Serie A, era infatti previsto una mini tournée in Corea del Sud, Paese da dove il Napoli viene molto seguito per via delle prestazioni del loro beniamino Kim, tra i giocatori più rappresentativi della squadra azzurra. Problemi organizzativi rischiano però di annullare l’evento.

Inizialmente previsto tra giovedì 8 e domenica 11 giugno, il Napoli rischia di dover rinunciare ad una buona cifra economica, oltre all’amichevole di prestigio contro il Maiorca, anche se poi diversi Nazionali sarebbero stati assenti per via degli incontri con le rispettive compagini. Alla base della probabile rinuncia ci sarebbero dissidi tra promotori e federazione coreana. Nelle prossime ore se ne saprà di più sulla possibilità o meno di vedere organizzata la tournée, di certo la situazione sarà stata poco apprezzata da De Laurentiis, già alle prese con la questione legata a Luciano Spalletti.