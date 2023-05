“Donnarumma e Verratti alla Juve”: trattativa calda

Donnarumma e Verratti alla Juve! Verità o già iniziata la Fiera dei Sogni irrealizzabili? Eppure c’è chi è convinto che la doppia trattativa andrà in porto.

Milan, Udinese e poi il 15 giugno, data dell’udienza del secondo filone dell’inchiesta Prisma, riguardante le manovre-stipendi. Prima, durante e dopo questi tre eventi certi può accadere di tutto in casa Juventus.

Un cantiere aperto, così si è soliti definire una società al lavoro per un, più o meno, profondo cambiamento. La Juventus non è, però, un cantiere dove si nota la costante presenza del direttore dei lavori che controlla, passo dopo passo, che il progetto disegnato sulla carta venga realizzato al meglio. Al momento la Juventus è semplicemente un cantiere. Punto. Il responsabile dei lavori, nel caso specifico il direttore sportivo, non è stato ancora nominato. Individuato si, preso no.

E fino quando il direttore sportivo non avrà preso pieno possesso dei suoi poteri non potrà iniziare ad attuare il suo piano di lavoro. Ecco quindi che il cantiere Juventus è fermo. L’incertezza regna sovrana alla Continassa perché il futuro prossimo ha dei contorni ancora troppo sfumati per poter pensare di programmarlo in maniera credibile. Il destino della Juventus è nelle mani della giustizia sportiva ed è la peggiore delle dipendenze possibili.

Donnarumma e Verratti alla Juve!

Nonostante questa situazione di profonda incertezza anche riguardo la Juventus continuano a giungere voci insistenti su trattative già avviate in vista della prossima stagione.

Ma come la Juventus avvia trattative per l’acquisizione di giocatori non sapendo nemmeno se sarà Massimiliano Allegri il suo tecnico o se sarà sostituito? Dipende dai giocatori, poiché ve ne sono alcuni che vanno a bene a tutti semplicemente perché Campioni. Da qualche settimana il giornalista Maurizio Pistocchi ha lanciato l’indiscrezione che la Juventus sarebbe sulle tracce di ben due nazionali azzurri: Gianluigi Donnarumma e Marco Verratti. Ora un nuovo cinguettio sul suo profilo Twitter rilancia la clamorosa trattativa tra i due azzurri del Paris Saint Germain e la società bianconera: “#Verratti e #Donnarumma (stesso agente, #Pimenta) sono in trattative con la #Juve che vuole ricostruire attorno a loro una squadra più italiana”.

Una Juventus a forte impronta italiana è sempre stata una peculiarità, almeno nelle intenzioni, della società bianconera. Ricordiamo come sia Gianluigi Donnarumma che Marco Verratti, in tempi diversi, siano stati molti vicini alla Juventus, poi per entrambi, si sono spalancate le porte dorate del Paris Saint Germain. Ora entrambi gli azzurri potrebbero essere ceduti in vista della maxi-operazione rinnovamento che il ricchissimo club francese vorrebbe mettere in atto in vista della prossima stagione. Certo è che la concorrenza per due campioni di siffatta qualità sarà spietata e le cifre da mettere sul tavolo decisamente importanti. Il cantiere Juventus, ancora senza un vero “direttore dei lavori”, è una pretendente credibile?