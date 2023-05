Giuntoli beffa il Napoli, primo colpo per la Juve

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, sta già “lavorando” come nuovo dirigente della Juventus per la prossima stagione ed è pronto a beffare gli azzurri

Non è affatto un mistero che la società bianconera, per il prossimo campionato, vogliano ripartire proprio dal ds che ha costruito una grande squadra che ha vinto lo scudetto dopo 33 anni dall’ultima volta. Tanto è vero che si sta “anticipando” il lavoro di quando andrà (a meno di clamorosi colpi di scena) a Torino, sponda bianconera.

Nel mirino c’è finito il calciatore che piace (e non poco) agli azzurri. Tanto è vero che era stato inserito nella lista dei possibili acquisti per la prossima stagione. Ed invece, a quanto pare, i partenopei potrebbero rimanere molto delusi visto che sulle sue tracce ci sarebbe, appunto, la Juventus pronta a tentare il colpaccio.

Napoli, la prima beffa la regala Giuntoli: lo porta alla Juve

L’obiettivo del Napoli, ovviamente per il prossimo campionato, è quello di continuare a sorprendere tutto il Paese calcistico ed anche quello europeo. Magari cercando di andare, quanto più avanti possibile, anche in Champions League. Per farlo, ovviamente, bisogna cercare molto bene i calciatori che possono funzionare nello schema di gioco dell’allenatore. Che sia Spalletti o qualcun altro questo lo scopriremo solamente tra poche settimane.

Tra quelli che, molto probabilmente, lascerà il capoluogo campano è Giuntoli pronto ad iniziare una nuova avventura lavorativa a Torino. Il suo nome piace moltissimo alla ‘Vecchia Signora’ che punta forte su di lui. Tanto da affidargli il ruolo del mercato. Il primo obiettivo è quello di rinforzare il centrocampo. Guarda caso con un calciatore che piace moltissimo anche agli azzurri. Ed invece potrebbe sposare il progetto juventino.

Si tratta dio Teun Koopmeiners, vero e proprio diamante nello schema di gioco del tecnico Gasperini. Anche in questo campionato ha dato delle bellissime soddisfazioni sia ai tifosi orobii che ai milioni di fantallenatori che hanno deciso di puntare su di lui. Sono 7 le reti messe a segno e 3 assist forniti ai suoi compagni di squadra. Il nome del mediano olandese piace molto alla dirigenza.

Tanto è vero che la società sta pensando di sostituire il partente Adrien Rabiot (via a parametro zero con destinazione Premier League) proprio con il suo arrivo. La sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Ed i Percassi non hanno alcuna intenzione di fare regali né tantomeno sconti per il calciatore. Juventus avvisata. Stesso discorso vale anche per il Napoli.