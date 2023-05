Ele Incardona sfila per noi: una bellezza da togliere il fiato

Eleonora Incardona in tutta la sua eleganza seducente, la showgirl ragusana sempre più al centro dell’attenzione: meravigliosa

Siamo di fronte, probabilmente, alla protagonista assoluta al femminile del mese di maggio 2023, con una presenza in tv e sui social che si sta facendo notare in ogni dove, proiettandola in maniera definitiva tra le bellezze nostrane più amate. Stiamo parlando di Eleonora Incardona, sempre più scatenata e senza freni.

L’ex cognata di Diletta Leotta era già diventata piuttosto famosa come modella, soubrette e conduttrice sportiva. Ma adesso ha fatto il salto ulteriore per entrare nel jet-set del mondo social e dello spettacolo in generale. Investita del ruolo di madrina del Giro d’Italia, la ragusana classe 1991 con la sua sensualità esplosiva sta dando un tocco irresistibile e memorabile alla corsa rosa e ha scatenato ovazioni in tutta la penisola per il suo passaggio.

Ma il suo mese di maggio non è stato dedicato soltanto al ciclismo, come i suoi ammiratori più sfegatati sanno bene. Eleonora è presente dovunque ci sia sport di alto livello, da grande appassionata qual è. E dunque, l’abbiamo vista anche agli Internazionali di tennis di Roma, nei palazzetti del basket e soprattutto negli stadi, per gli eventi principali delle ultime settimane, come l’Euroderby di Champions League tra Inter e Milan e la finale di Coppa Italia all’Olimpico tra Fiorentina e Inter. Minimo comune denominatore, la sua bellezza mozzafiato, che raccoglie sempre più consensi e seguaci. Eleonora è ormai a un passo dagli 850 mila followers su Instagram.

Eleonora Incardona, passerella nel centro di Milano: abito esplosivo, ovazione da parte del web

Ancora una volta, la Incardona ci propone una visione della sua eleganza davvero irresistibile. E questa volta sceglie uno scenario tra i più caratteristici di tutta Italia, vale a dire la Galleria di piazza del Duomo a Milano, per una sfilata destinata a entrare negli annali.

Sguardo seducente e malizioso, il lungo abito svolazzante esalta la silhouette slanciata e prorompente di Eleonora, che offre ai nostri sguardi un dettaglio che non può passare inosservato, vale a dire la vertiginosa e proverbiale scollatura. Un vero e proprio capolavoro, la classe non è acqua e la regina del Giro lo conferma per l’ennesima volta. Applausi a scena aperta da tutto il web e una certezza, quella che nel corso dell’estate non ci annoieremo di certo con i suoi ripetuti scatti in costume, destinati a fare la differenza.