Napoli, i tifosi possono impazzire: colpo top e promessa di De Laurentiis

Dopo la vittoria dello Scudetto, i tifosi del Napoli possono gioire per un possibile colpo top di Aurelio De Laurentiis.

Dopo la vittoria di una settimana fa allo Stadio Diego Armando Maradona contro l’Inter di Simone Inzaghi, il Napoli ha pareggiato in trasferta contro il Bologna di Thiago Motta. Gli azzurri, nonostante il doppio vantaggio ottenuto con la doppietta realizzata da Victor Osimhen, non sono infatti andati oltre il 2-2 finale.

Il Bologna, di fatto, non si è comunque scoraggiato, visto che prima ha dimezzato lo svantaggio con Ferguson e poi ha pareggiato con il colpo di testa Lorenzo De Silvestri. Con questo pareggio, la squadra guidata da Luciano Spalletti deve dire addio alla possibilità di battere il record di 91 punti del Napoli di Maurizio Sarri.

Ma, ovviamente, l’attuale tecnico degli azzurri ha ribadito che il vero successo dei suoi uomini è quello di essere riusciti a vincere il campionato con la bellezza di 5 giornate d’anticipo. I tifosi azzurri ora attendono la ‘festa Scudetto’, ma possono già gioire per un possibile colpo di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis spinge per ingaggiare Luis Enrique: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano italiano ‘Corriere della Sera’, infatti, il patron partenopeo sta premendo per portare sulla panchina azzurra Luis Enrique. Anche perché lo stesso Aurelio De Laurentiis ha avuto dei primi contatti positivi sia con il tecnico iberico (tramite una telefonata) che con l’entourage dell’ex Roma.

Luis Enrique, di fatto, è in pole position anche perché il team campano potrebbe risparmiare il 20% di tasse sul suo ingaggio grazie al Decreto Crescita. Ma il presidente del Napoli, oltre alla ricerca del prossimo allenatore, è alle prese anche con la campagna acquisti per la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis ha infatti tutta l’intenzione di rispettare la propria promessa, data già prima della vittoria aritmetica dello Scudetto, di non cedere la coppia delle meraviglie formata da Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

Ma se per la permanenza del georgiano non ci dovrebbero essere dei problemi, per quella dell’ex Lille bisogna registrare un discorso ben diverso. Su Victor Osimhen, infatti, si scatenerà sicuramente un’asta tra le big europee. Molte di queste, di fatto, cercheranno di comprare nella prossima sessione di mercato un centravanti ed il giocatore del Napoli è in cima alla lista di top team come Manchester United, PSG e Bayern Monaco.