Calciomercato: accelerazione per Luis Enrique, accordo ad un passo

Luis Enrique è vicino all’accordo con una squadra. L’accelerazione c’è stato ed ora sembra mancare solamente l’annuncio.

Il Napoli non ha ancora sciolto i dubbi sul tecnico e i ragionamenti sono in corso. Tra i nomi accostati al club partenopeo c’è anche quello di Luis Enrique, allenatore ai box ormai da diverso tempo considerando che la sua avventura con la Spagna è finita subito dopo il Mondiale.

Secondo quanto riferito sui social da Paolo Bargiggia, il Napoli potrebbe essere beffato nella corsa a Luis Enrique. C’è stata, infatti, una accelerazione improvvisa e l’accordo sembra essere molto vicino. Naturalmente ancora sono diversi i punti da chiarire e per questo motivo il quadro più chiaro lo si avrà nelle prossime ore.

Mercato: offerta per Luis Enrique, affare vicino alla conclusione

Il Napoli pensa a Luis Enrique, ma deve accelerare per non rischiare di essere beffato in una volta che si preannuncia davvero appassionante. ADL avrebbe individuato nello spagnolo uno dei tecnici validi per il post Spalletti, ma serve assolutamente chiudere in poco tempo per non rischiare di essere beffati. Possibilità sicuramente importante ed ora è arrivato il momento di arrivare alla fumata bianca per non dover cambiare i programmi.

Il Brasile, infatti, avrebbe già recapitato una proposta a Luis Enrique per anticipare il Napoli e naturalmente arrivare alla fumata bianca. Non sarà semplice considerando che lo spagnolo ha sempre ammesso la sua volontà di ritornare ad allenare in un club, ma sicuramente stiamo parlando di una possibilità importante e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Sicuramente il Napoli deve accelerare per non rischiare di essere beffato. La volontà sembra esserci da entrambe le parti, ma ora è arrivato il momento di chiudere per non dover cambiare i programmi e magari dover ricorrere al piano B per la panchina.

Ultime Luis Enrique: il Brasile accelera per chiudere

Il Brasile ha deciso di accelerare e chiudere per Luis Enrique. Una svolta improvvisa che mette in difficoltà il Napoli, costretto ora a cambiare i programmi per non rischiare di essere beffato in questa lotta.

Non sarà semplice per diversi motivi, ma ora ADL è chiamato ad una vera e propria risposta per provare ad anticipare il Brasile. Vedremo se alla fine Luis Enrique siederà sulla panchina del Napoli oppure anche lui opterà per una opzione diversa. Sicuramente si tratta di un qualcosa che nel giro di qualche giorno potrebbe avere novità importanti.