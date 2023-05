Maignan e Osimhen nella stessa squadra: 250 milioni

Mike Maignan e Victor Osimhen nella stessa squadra? Altro che fantacalcio, tutto questo potrebbe accadere. In particolar modo dal top club interessato a due pedine fondamentali della nostra Serie A

Non è affatto un mistero che i due calciatori citati in precedenza siano considerati i migliori elementi del nostro campionato. L’estremo difensore francese, nonostante sia stato fuori più di un mese per un problema al polpaccio che non gli lasciava tregua, si è confermato come uno dei migliori nel suo ruolo.

Stesso discorso vale anche per il centravanti nigeriano che è rimasto fuori per infortunio, ma quando è stato schierato in campo ha fatto vedere sempre di essere all’altezza della situazione. La prestazione di Bologna parla chiaramente. Adesso, però, i due calciatori pare che siano entrati nella lista dei desideri da parte del top club che li punta seriamente.

Maignan ed Osimhen nella stessa squadra? La Premier li chiama

Una offerta dal valore totale di ben 250 milioni di euro per i due calciatori. Ovviamente ingaggi esclusi. C’è un top club di Premier League che è disposto a spendere questa importante cifra pur di averli a disposizione per la prossima stagione. Si tratta del Manchester United che, in più di una occasione, non ha mai fatto mancare l’interesse nei confronti dei due calciatori.

I ‘Red Devils’ vogliono rinforzare il reparto offensivo con l’arrivo dell’ex Lille. Una cifra che si può avvicinare benissimo ai 130 milioni (come richiesto d’altronde anche da De Laurentiis). Nel caso in cui dovesse davvero arrivare allora non ci sarebbero dubbi su una sua possibile partenza. Non è un mistero che il calciatore sia attratto dalle sireni del Regno Unito e dalla voglia di giocare in un altro campionato diverso da quello italiano.

Stesso discorso vale anche per il portiere transalpino. Lo United è pronto a salutare definitivamente David De Gea. Lo spagnolo sta per andare in scadenza di contratto e difficilmente rinnoverà per un altro anno. La dirigenza è pronto a lasciarlo partire completamente gratis. Poi si fionderà sul numero 16 rossonero, diventato un vero e proprio idolo della tifoseria del ‘Diavolo’.

La Serie A, a quanto pare, in un colpo solo è pronto a perdere due pezzi importanti. Il continuo interesse che arriva dall’Inghilterra, a questo punto, continuano a farsi sempre più incessanti. Le due dirigenze, nel caso di una offerta davvero irrinunciabile, faranno davvero molta fatica a trattenerli.