Juventus, via Vlahovic: due per uno in attacco

Il calciomercato della Juventus passerà dall’addio di Dusan Vlahovic: doppio colpo da sogno durante l’estate

La Juventus esce sconfitta dall’ultimo match casalingo dell’anno, consegnando al Milan l’aritmetica certezza della qualificazione alla prossima Champions League. Chi ha saltato la gara a causa di un risentimento muscolare è stato Dusan Vlahovic.

L’ex Fiorentina sta vivendo un periodo nero, fatto ormai da mesi di prestazioni non all’altezza oltre che a numeri abbastanza impietosi sotto porta. E secondo quanto viene riportato su Twitter dalla pagina ‘SaltandPepper’, molto vicina alle vicende di casa Juventus, i bianconeri starebbero entrando nell’ordine delle idee di valutare la cessione di Dusan Vlahovic. La strategia, che vedrebbe quindi il serbo lasciare la ‘Vecchia Signora’ appena dopo un anno e mezzo, prevederebbe però non uno bensì un doppio colpo in entrata. Ma andiamo con ordine, perchè è ormai chiaro da mesi come i rapporti tra il bomber e Massimiliano Allegri non siano dei migliori.

L’ex Fiorentina sotto la guida dell’allenatore livornese non è riuscito praticamente mai ad esprimersi ai massimi livelli, finendo spesso e volentieri per tirare poco in partita e segnando anche meno. Ecco perchè, secondo quanto riferito, il centravanti bianconero sarebbe l’unico in grado di portare offerte di un certo calibro, che permetterebbero poi alla dirigenza juventina di muoversi agevolmente per rinforzare la squadra.

Doppio bomber: la Juve ‘ringrazia’ Vlahovic

Vlahovic ha firmato con la ‘Vecchia Signora’ fruttando al club di Commisso circa 81 milioni di euro: ed una cifra molto vicina verrà pretesa per la sua nuova partenza. Ma chi al suo posto? Un due per uno che potrebbe davvero fare comodo al club di Torino, pronto ad un’imponente ricostruzione per l’anno che verrà.

Il primo nome sulla lista sarebbe Alvaro Morata che, in scadenza tra un anno con l’Atletico Madrid, non rientra più tra le priorità del ‘Cholo’ Simeone. Così i ‘Colchoneros’, davanti ad un’offerta giusta – si parla di circa 20-25 milioni – lascerebbero partire lo spagnolo verso la sua terza avventura in quel di Torino. Ma a parte Morata, i bianconeri opterebbero per un nome che nonostante abbia fatto enorme fatica in Premier League, è già stato accostato alla Juventus. Quel Gianluca Scamacca che meno di un anno fa salutava Sassuolo per firmare col West Ham.

Affare da 36 milioni in questo caso, con gli ‘Hammers’ che però non hanno ancora visto il bomber che in maglia neroverde segnava a raffica. L’infortunio al ginocchio ne ha compromesso l’esplosione ma Scamacca, insieme a Morata, può rappresentare buona parte del futuro attacco bianconero. Il tutto grazie a Vlahovic che, giorno dopo giorno, pare sempre più lontano dalla permanenza a Torino.