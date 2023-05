Ha stregato il Napoli: colpo dal Bologna in arrivo

L’ultima partita di campionato, che ha disputato contro il Napoli, ha stregati letteralmente la società azzurra. Tanto è vero che la dirigenza non ha alcuna intenzione di perdere altro tempo e proverà a portarlo in Campania

Ovviamente i dirigenti stanno seguendo il calciatore già da un bel po’ di mesi. Il match di domenica pomeriggio ha confermato, ancora una volta, che non avevano affatto sbagliato a puntare su di lui per il prossimo campionato. Autore di una ottima prova contro i ragazzi terribili di Spalletti, il calciatore felsineo ha fatto vedere a tutti le sue importanti qualità.

Non è da escludere, a questo punto, che al termine della stagione il presidente De Laurentiis possa bussare alla porta del club emiliano per chiedere più di qualche informazione per il calciatore. Lo stesso che si sta confermando come uno dei migliori, nel suo ruolo, in questa brillante stagione.

Napoli, assalto al felsineo per l’estate

Numeri davvero impressionanti per essere un centrocampista. In 31 occasioni in cui è stato schierato in campo si è tolto la soddisfazione di andare a segno 6 volte. Tanto da entrare immediatamente nel cuore dei tifosi rossoblù che, adesso, rischiano di perderlo definitivamente il prossimo campionato. Lewis Ferguson è entrato nel mirino del Napoli che lo vuole per rinforzare il centrocampo.

Proprio nella gara di domenica lo scozzese ha timbrato il cartellino con il gol che ha dato una speranza alla sua squadra (che troverà il pareggio nei minuti finali). Non è affatto un mistero che l’atleta abbia catturato, su di se, l’attenzione di parecchie squadre italiane. In primis il Milan che, però, adesso appare in netto svantaggio nei confronti dei partenopei che pare facciano molto sul serio.

Anche perché la dirigenza azzurra ha in mente un bel programma. Il classe ’99 arriverebbe al posto di Tanguy Ndombele. Il francese, infatti, non verrà riscattato e farà ritorno al Tottenham. In questo momento la sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Non è assolutamente da escludere che i felsinei possano “gonfiare” il suo prezzo. Il giocatore è seguito anche da altri club di campionati esteri.

Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del 2026, ma in molti sono convinti che lascerà il Bologna molto tempo prima. Le richieste per lui iniziano ad aumentare sempre di più. Il Napoli vuole anticipare la concorrenza delle altre squadre per fiondarsi completamente su Ferguson, oramai entrato di diritto nella lista dei prossimi acquisti.