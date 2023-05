In ascensore Wanda è rovente: niente traccia dell’intimo

Anche in questo caso non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi per applaudire il nuovo capolavoro Instagram che porta la firma di Wanda Nara

La showgirl argentina continua a deliziare i suoi milioni di fan con degli scatti a dir poco formidabili. Proprio come l’ultimo che è arrivato direttamente dal suo profilo. Lo stesso che sta continuando a ricevere apprezzamenti di ogni genere. Dai tantissimi “like” fino ad arrivare a commenti del tipo: “Sei bellissima“, “Una dea” e molto altro ancora.

Wanda Nara si conferma, ancora una volta, sempre più esagerata. Le sue forme sono a dir poco incontenibili. L’ultimo scatto è da capogiro. Un altro colpo da incassare per suo (ex?) marito Mauro Icardi. Non è affatto un mistero che i due siano ancora protagonisti delle prime pagine del gossip.

Wanda Nara, in ascensore è sempre più bollente

Una versione completamente nuova di una delle certezze di Instagram. Anche questa volta c’è solamente da complimentarsi per il meraviglioso dono che ci ha fatto. Stivali neri che rendono il tutto ancora più piccante. Per non parlare delle sue gambe che sembrano quasi non finiscano mai. Un lato ‘B’ messo in bella mostra e che manda i suoi follower subito al tappeto. Soprattutto per un particolare che non è passato inosservato.

Ovviamente ci stiamo riferendo all’intimo: a quanto pare nessuno lo ha notato e nessuno sa che fine abbia fatto. Per non parlare della maglia, a maniche lunghe, completamente stretta che mette in risalto le sue forme. Insomma i suoi fan possono ritenersi più che soddisfatti per questa nuova meraviglia che l’argentina ha regalato sul suo profilo social.

Filo di trucco che, in queste occasioni, non deve mai mancare. L’ascensore non è mai stato così bollente. Non c’è che dire: non si smentisce mai. Anche questa volta ha fatto centro mandando in estasi tutti coloro che la seguono. Il suo fisico statuario vale il prezzo del biglietto. Le sue forme, ovviamente, non possono passare inosservate. Una visione da mozzare il fiato.

Non solo: uno scatto che lascia tutti senza parole. Come riportato in precedenza si tratta di un duro colpo da digerire per il centravanti del Galatasaray. La bellissima Wanda, a quanto pare, ha già voltato pagina e messo l’ex Inter nel dimenticatoio. Non c’è che dire: con questo scatto ha dimostrato di essere l’unica e vera regina dei social network.