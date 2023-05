Napoli: scelto il nuovo tecnico, spunta la data dell’annuncio

Il Napoli ha scelto il nuovo tecnico. In queste ultime ore è spuntata anche la data dell’annuncio. Ecco i dettagli.

L’addio di Luciano Spalletti è ormai ufficiale. Le parole di ADL nella serata di ieri hanno di fatto annunciato la separazione tra il tecnico di Certaldo ed i partenopei ufficializzando le indiscrezioni che erano circolate nei giorni scorsi.

E in queste ultime ore è uscita una notizia importante per il sostituto di Spalletti. Secondo quanto riferito da areanapoli.it, ADL ha scelto il nuovo tecnico del Napoli e ci sarebbe già la data del suo annuncio. Si tratta di una novità molto importante e per questo motivo ci attendiamo a breve aggiornamenti.

Napoli: ADL ha scelto l’allenatore, annuncio a breve

Il Napoli è pronto a chiudere l’esperienza Luciano Spalletti ed aprire un nuovo ciclo. ADL ha ammesso di aver fatto di tutto per trattenere il tecnico di Certaldo, ma alla fine l’allenatore ha deciso di non continuare e prendersi un anno sabbatico. La comunicazione è arrivata nei giorni scorsi tanto che De Laurentiis si è già mosso per trovare il nome giusto per far ripartire la squadra.

Si è parlato molto di Luis Enrique in questi giorni, ma la scelta di De Laurentiis sarebbe Vincenzo Italiano. E’ lui il tecnico in pole position per la panchina del Napoli e l’annuncio dovrebbe arrivare subito dopo il 7 giugno, giorno della finale di Conference. L’ex Spezia quasi certamente incontrerà la Fiorentina per comunicare magari la sua intenzione di non rispettare il contratto fino al 2024 vista la chiamata dei partenopei.

I buoni rapporti tra i due presidenti dovrebbe consentire la riuscita dell’operazione e non si esclude l’inserimento di qualche giocatore per arrivare alla fumata bianca. La scelta, quindi, è caduta su Italiano e De Laurentiis è pronto a chiudere l’affare per dare al Napoli un tecnico giovane, ma che conosce molto bene il calcio italiano.

Panchina Napoli: Italiano in vantaggio su Luis Enrique

Duello, quindi, tra Italiano e Luis Enrique per la panchina del Napoli con il primo che, almeno sempre secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe in vantaggio sullo spagnolo. Naturalmente si tratta di una voce che dovrà essere confermata nei prossimi giorni.

Una cosa è certa: De Laurentiis in queste ore è al lavoro per trovare il nuovo allenatore e non ha mai nascosto la sua ammirazione per Italiano. Vedremo se alla fine si deciderà di puntare sul tecnico della Fiorentina oppure si andrà su un profilo diverso. Di sicuro i dubbi saranno sciolti nel giro di pochi giorni.