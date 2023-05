Acqua bollente: il costume di Sabrina Salerno è minuscolo

La showgirl manda in visibilio i suoi tantissimi fan con uno scatto davvero bollente: la Salerno è meravigliosa

Sono davvero in pochi a non conoscere quello che negli anni ’80 è stato un personaggio di enorme importanza, arrivato al successo tanto come cantante ma anche come attrice. Sabrina Salerno è questo e molto di più e nonostante passino gli anni, lei è sempre più bella. Prima di arrivare al successo grazie al singolo ‘Boys’, Sabrina è stata una modella ricercatissima.

Successivamente ha preso parte ad alcune commedie tipiche del tempo come ‘Fratelli d’Italia’, con Gerry Calà, nel 1989. È nata a Genova il 15 marzo 1968 e sin dalla giovane età ha mostrato una bellezza fuori dal comune. Vera icona degli anni ’80, la Salerno viaggia tutt’ora sia in Italia che all’estero per esibirsi come cantante: e i suoi fan, nonostante siano ormai passati tanti anni, sono sempre molto attivi e numerosi. Sensualità prorompente, le sue forme restano tra le più ricercate sul web visto che conta su Instagram 1,3 milioni di followers.

Il peso degli anni sulla sua bellezza si è fatto sentire straordinariamente poco perchè, nonostante i 55 anni, Sabrina Salerno è tutt’ora di una bellezza abbagliante. Sui social è molto attiva e proprio su Instagram aggiorna chi la ama e la segue da anni sui suoi progetti, oltre a deliziare con foto che spesso e volentieri lasciano a bocca aperta. L’eterna Salerno è stata sposata due volte e dall’ultima unione è nato anche un figlio, nel 2004, con cui ha un rapporto molto forte: Luca Maria Monti.

Sabrina, il costume è da urlo: più hot che mai

La sexy genovese ha ultimamente postato degli scatti che hanno letteralmente mandato al manicomio i suoi ammiratori: uno in particolare, ha aperto in anticipo le danze estive. Il suo messaggio su Instagram, “Nothing like Italy”, seguito da una bandierina tricolore.

Il riferimento è chiaro, le spiagge italiane che sono pronte a riaccoglierla rimangono nel cuore di Sabrina. E lei, per l’immensa gioia dei fan, ha ricambiato con una foto davvero da urlo. Il costume azzurro della Salerno è davvero minuscolo, non lascia spazio alla fantasia e mostra un fisico davvero clamoroso. Le forme giunoniche della showgirl sono qui davanti agli occhi di tutti, con una scollatura che fa davvero girare la testa.

Un corpo statuario, con tutte le forme del caso al posto giusto e senza mai sfociare nella volgarità. I fan hanno evidentemente apprezzato visto che lo scatto ha ricevuto 24500 likes – tra i più graditi del suo profilo – e ben 566 commenti.