Dal Napoli al Genoa: accordo ad un passo

Il Napoli pensa ormai solo al prossimo calciomercato: un giocatore potrebbe finire al Genoa.

Niente record di punti per il Napoli di Luciano Spalletti che in quel di Bologna ha impattato 2-2 in una partita tra l’altro molto convincente sul piano atletico sebbene entrambe le compagini non abbiano più nulla da dire in questo campionato.

Da un lato la forza fisica di Victor Osimhen, ieri mattatore con una doppietta alla centesima in azzurro, sempre più proiettato a diventare il primo attaccante africano a sollevare il titolo di miglior marcatore della Serie A; dall’altro la determinazione di una squadra giovane e allenata da un tecnico in ascesa e con le idee molto chiare. Idee se vogliamo molto simili a quelle del più maturo Luciano Spalletti, ormai sempre più deciso a prendersi un anno sabbatico (come ha confermato lo stesso Aurelio De Laurentiis in una recente intervista alla Rai).

Napoli, Gaetano direzione Genova?

Gianluca Gaetano ha realizzato un sogno caro a pochissimi partenopei, ovvero vincere uno Scudetto con la maglia del cuore e nella città che ti ha cresciuto. Un sogno in pratica che è diventato tale subito dopo aver realizzato la terza rete ai danni dell’Inter ormai una settimana fa: il figlio di Napoli ha esultato al limite delle lacrime conscio del traguardo storico raggiunto.

Luciano Spalletti ha sempre speso bellissime parole per il classe 2000 che ha Napoli a dirla tutto ha giocato molto poco per merito di un undici titolare tra i più forti d’Europa. Ma in futuro ci saranno occasioni e magari le parole del tecnico di Certaldo diverranno realtà. Ora il ragazzo pensa a giocare, a collezionare minuti in Serie A. Magari con un’altra maglia, sempre storica, ma da un certo punto di vista meno pesante.

Nelle ultime ore si moltiplicano i rumors che vedono Gianluca Gaetano vicino al neopromosso Genoa che vorrebbe puntellare il proprio centrocampo con un nome di sicuro talento e che già possiede una discreta conoscenza della Serie A.

La formula che il Napoli vorrebbe esercitare è un prestito secco come aveva già fatto in passato quando il ragazzo giocò due stagioni in Serie B con la Cremonese. Alla corte di Alberto Gilardino, ex campione del mondo che sta diventanto sempre più abile in panchina, Gaetano non solo troverebbe più spazio, ma potrebbe potenziare ancora di più quelle che sono le sue caratteristiche. Potrebbe essere quindi l’opzione ideale al fine di crescere e prendersi con forza la titolarità anche nel Napoli.