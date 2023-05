25 milioni per il primo colpo di Luis Enrique: Napoli sogna

By

Napoli sogna: appena 25 milioni di euro per il primo colpo dell’ex Ct delle Furie Rosse, Luis Enrique. Ecco tutti i dettagli

L’addio di Luciano Spalletti alla panchina del Napoli dopo averlo condotto alla conquista del tanto agognato scudetto assomiglia sempre di più a una telenovela sudamericana: ogni giorno un colpo di scena che rimescola le carte.

Prima il rilancio di Aurelio De Laurentiis con l’offerta di un biennale a più di 4 milioni di euro annui per convincerlo a fare retromarcia restando sulla panchina dei neocampioni d’Italia, poi, a neanche 24 ore di distanza, l’annuncio del patron azzurro di essere intenzionato ad assecondare la volontà del tecnico di Certaldo di prendersi un anno sabbatico.

Dunque, ormai è certo, il tecnico toscano che ha riportato lo scudetto a Napoli 33 anni dopo l’ultimo dell’era Maradona non lo difenderà nella prossima stagione. Sarà un altro a farlo ma chi? Beh, anche sulla scottante questione dell’erede del tecnico toscano. A dispetto dei tanti nomi che circolano, il sogno di De Laurentiis è affidare la panchina azzurra a Luis Enrique.

Napoli, 25 milioni per il primo colpo di Luis Enrique: Ferran Torres

Tra l’ex Commissario tecnico delle Furie Rosse e il patron azzurro ci sono già stati i primi contatti. D’altra parte, sono svanite una dopo l’altra le possibile alternative al Napoli per il tecnico ex Barcellona.

Luis Enrique, infatti, è stato accostato al Chelsea e all’Atlético Madrid. Tuttavia, i blues hanno virato sull’ex Tottenham e Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, mentre i colchoneros, per bocca del loro Presidente Enrique Cerezo, rispetteranno il contratto in essere con Diego Simeone che, da parte sua, non ha alcuna intenzione di dimettersi.

Dunque, Aurelio De Laurentiis può affondare il colpo, senza temere “pericolose” interferenze, per il tecnico asturiano che pone come condizione l’ingaggio del genero Ferran Torres, attualmente in forza al Barcellona.

L’ex del Manchester City non ha recitato un ruolo da protagonista nella 27esima Liga conquistata dai catalani visti i suoi soli 4 gol, più 2 assist, in 31 presenze tanto da non rientrare più nel progetto tattico di Xavi che senza mezzi termini lo ha invitato a cercarsi un’altra squadra.

Ebbene, con il Barcellona che annaspa nei debiti e che è rassegnato all’idea di non poter recuperare i 55 milioni di euro investiti per prelevare Ferran Torres dal City appena un anno fa, il patron azzurro è orientato a offrire 25 milioni di euro per vestire d’azzurro il 23enne blaugrana. Ora la palla passa al suo omologo catalano, Joan Laporta, che deve decidere se 25 milioni sono sufficienti per lasciar partire l’ex City o attendere offerte più sostanziose.