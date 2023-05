Scollatura tenuta da un filo: Carolina Stramare bollente

Carolina Stramare come al solito regala tante emozioni ai suoi fans: la sua scollatura è esagerata!

Negli ultimi tempi il social network Instagram sta diventando l’arena prediletta nella quale varie modelle e influencer si sfidano a colpi di likes. Pur di guadagnare qualche follower ed essere sempre più conosciute sarebbero disposte a tutto.

Tuttavia, poche ragazze possono vantare di aver vinto il titolo di Miss Italia che praticamente da sempre è sinonimo di bellezza mediterranea. Un riconoscimento chiaramente di altissimo livello e che permette alla diretta interessata di diventare famosa a livello nazionale.

Una delle più note reginette di bellezza nostrane è sicuramente Carolina Stramare, una ragazza dotata di un fisico scultoreo e di occhi color verde smeraldo che fanno impazzire tutti. Nel 2019 Carolina riuscì a vincere il titolo di Miss Italia: quel riconoscimento è stato un trampolino di lancio che ha segnato chiaramente la sua carriera.

Carolina Stramare: scollatura retta da un filo

Dal 2019 in poi si può dire che la bella Carolina, nata a Genova nel 1999, ha cominciato la sua vera professione: la modella. Ha vestito diversi abiti per vari brand come Paul Marciano e Philippe Plein e ha preso parte a innumerevoli sfilate di moda. Ma oltre alla carriera di modella e indossatrice, si è ritagliata un posto anche in tv conducendo con Enrico Papi una serie di show come Scherzi a Parte e partecipando alla decima edizione di Pechino Express.

Carolina ha insomma diversi talenti e vista la giovane età, appena 24 anni, nulla esclude che in futuro possa condurre un programma tutto suo. Sarebbe la realizzazione di un sogno che cova sin da ragazzina.

Nel frattempo la ligure prosegue alla grande il suo percorso social. Si può ben intuire che Carolina sia seguita da centinaia di migliaia di seguaci. Al momento infatti gode di numeri pazzeschi, soprattutto su Instagram dove conta 496mila followers. Numeri che ovviamente sono direttamente proporzionali alla bellezza della modella: i suoi scatti sono sempre straordinari ed esaltano alla grande le sue forme naturali.

In uno dei suoi ultimi scatti fotografici, Carolina Stramare non ha voluto trattenersi mostrando una scollatura da paura retta da un filo sottile che quasi si spezza. Sotto lo scatto social subito si sono materializzati centinaia di commenti che hanno sottolineato per l’ennesima volta la bellezza di questa ragazza che sembra provenire da un altro pianeta.