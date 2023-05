Inter, “pazza” e ricca: i tifosi fanno felice Zhang, nuovo record per i nerazzurri

I tifosi rendono felice e più ricco il Presidente dell’Inter Steven Zhang: nuovo record per il club nerazzurro

Settimana perfetta quell’Inter. Gli uomini di Simone Inzaghi dopo aver alzato al cielo la Coppa Italia, battendo nella finale, ospitata all’Olimpico di Roma, la Fiorentina, hanno sconfitto per 3-2 l’Atalanta conquistando l’accesso alla prossima edizione della Champions League.

La Coppa Italia è il secondo trofeo stagionale per i nerazzurri che gennaio hanno messo in bacheca la Supercoppa italiana superando con un netto 3-0 i cugini nerazzurri. Ora rimane solo l’obiettivo del secondo posto in campionato, alle spalle del Napoli scudettato, conteso dalla Lazio, avanti di 2 punti, poi comincerà la “missione Istanbul” che parte sotto i migliori auspici.

Nel match contro gli orobici a segno anche Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. La “LuLa”, dunque, è tornata e spaventa non poco il Manchester City di Pep Guardiola, avversario dei nerazzurri nella finale di Champions League, in programma il 10 giugno, e grande favorito per la conquista della “Coppa dalle grandi orecchie”.

Inter, nuovo record: quasi 2 milioni di presenze a “San Siro”

In attesa di scoprire se l’ottima annata dei nerazzurri avrà un upgrade diventando storica sgambettando il favorito City nella finale di Istanbul, la stagione dei nerazzurri è già da record.

Con la sfida contro gli orobici l’Inter ha raggiunto il tetto delle 19 partite tra le mura amiche in A una stagione alle quali si aggiungono le tre di Coppa Italia e le sei di Champions League per un totale di 28 match disputati davanti al pubblico amico.

Ebbene, come comunicato dal club nerazzurro con una nota pubblicata sul sito web, l’Inter chiude la propria stagione casalinga con il numero record di 1.973.505 spettatori, ai quali si sommano i 593.527 delle Coppe, con una media superiore a 70 mila a partita che, come si legge nella predetta nota, rappresenta il nuovo record per il club nerazzurro.

Un primato che la dirigenza interista ha voluto condividere con i propri tifosi che non hanno fatto mancare il loro supporto e il loro calore né durante il difficile momento attraversato dagli uomini di Inzaghi né in trasferta e che di sicuro non verrà meno neanche a Istanbul per l’ultimo atto della Champions League contro i Citizens di Pep Guardiola.

Infatti, la nota del club nerazzurro si conclude con i ringraziamenti ai propri tifosi che si sono confermati i numeri 1 in Italia per presenze alla stadio: “Un grazie moltiplicato per 1.973.505 volte e ancora una volta di più…per tutte le emozioni che abbiamo vissuto e per quelle che ci aspettano”.