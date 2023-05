Napoli, De Laurentiis cambia…cantante: il nuovo “musico” dei partenopei

La rivoluzione post scudetto per il Napoli coinvolge Aurelio De Laurentiis dal ruolo dell’allenatore sino a quello del cantante della squadra.

Il presidente vuole cambiare tutto, anche dagli aspetti più marginali si potrà già capire come si punti su un nuovo corso. La vera rivoluzione non è stata quella dell’estate 2022, bensì quella che toccherà la società nelle prossime settimane.

Il Napoli fresco di scudetto è pronto a cambiare tutto. Le parole di Aurelio De Laurentiis stanno cominciando ad essere delle sentenze, partendo dalla guida tecnico. L’addio di Spalletti è stato confermato, il presidente ha chiarito come il mister del terzo titolo prenderà un anno sabbatico ed è stato impossibile fargli cambiare idea.

Di diverso genere invece quanto accade sul piano dello show, il Napoli ha un nuovo cantante. Un altro annuncio del presidente è passato inizialmente sotto traccia, mentre ora viene dibattuto sui social dividendo la tifoseria campana sulla scelta dell’artista.

Napoli pronto, c’è il nuovo cantante

La scelta di Aurelio De Laurentiis è destinata a fare discutere, cambiano anche le voci all’interno del club partenopeo. Il ruolo di ambasciatore musicale era ambito da molti artisti campani e il presidente ha annunciato questa novità nel tour di Gigi D’Alessio, che per l’occasione ha salutato con entusiasmo la scelta effettuata dal patron che ha benedetto così la nuova canzone ufficiale. Nino D’Angelo canterà l’inno del Napoli, il titolo del brano è quello omonimo alla città, un messaggio chiaro, coinciso e diretto per tutti.

De Laurentiis ha annunciato come “Napoli” sarà il brano ufficiale del club, sarà ascoltato anche durante la festa prevista per lo scudetto il 4 giugno e diventerà la colonna sonora di tutta la città partenopea in festa. Un gesto che rimanda anche al passato, quando era stato proprio il caschetto biondo della città campana a salutare lo scudetto con il suo inno, “Quel ragazzo della curva B” fu il brano più ascoltato e venduto degli anni Ottanta tra gli inni calcistici.

De Laurentiis, in attesa di ufficializzare il prossimo allenatore, è andato sul sicuro per la scelta dell’inno. Il legame tra Nino D’Angelo e il Napoli si conferma sempre più, non ha mai fatto mistero il cantante di essere un super tifoso azzurro. Tanto da aver spesso coinvolto la città nell’amore per il Napoli e coinvolto Diego Armando Maradona nel film “Tifosi”, recitando insieme al compianto numero 10 per una pellicola che si ricorda solamente per questo abbinamento.