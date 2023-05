Napoli, Benitez dt: ha già scelto anche l’allenatore – RAI

Il Napoli sta muovendo le prime mosse per la prossima stagione e la prima scelta è stata quella del direttore dell’area tecnica. Se ne occuperà Rafa Benitez, che sulla panchina porta con sé un profilo già noto al calcio italiano, anche su livelli importanti. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Con l’addio di Luciano Spalletti ormai scontato ed anche annunciato, sia dal tecnico che dal presidente Aurelio De Laurentiis, il Napoli deve lavorare necessariamente al futuro. C’è, infatti, un grande vuoto da colmare, anche nel cuore dei tifosi, e serve un grande nome per mantenere vivo questo entusiasmo. In tal senso la prima scelta è di quelle forti. Come direttore tecnico torna Rafa Benitez, l’uomo che ha messo le basi per questo Napoli prima di Sarri. Che ha già individuato il nome per il prossimo allenatore azzurro. Ed anche in questo caso si tratta di un volto noto ai tifosi italiani.

Napoli, Benitez ha scelto l’allenatore

Rafa Benitez torna a Napoli indossando dei panni completamente diversi. Stavolta, infatti, non sarà l’allenatore, ma guiderà tutta la gestione tecnica con dei compiti indubbiamente maggiori, o comunque differenti, rispetto a quelli a cui è abituato. La prima decisione che dovrà prendere sarà quella del nuovo allenatore, dal momento che è stato annunciato già l’addio con Luciano Spalletti.

Il nome da lui individuato, stando a quanto raccontato da Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, è quello di Fabio Pecchia. I due, infatti, hanno collaborato per anni, anche quando lo spagnolo era il tecnico del Napoli. L’ex centrocampista, infatti, gli faceva da secondo. Successivamente ha poi intrapreso la carriera per così dire in maniera autonoma, ma l’imprinting di un allenatore del genere non può non lasciare il segno. Si tratterebbe, al momento, di una voce che sta circolando con insistenza via via crescente, ma ovviamente si attendono maggiori e più chiari sviluppi.

Pecchia con Benitez

L’ex centrocampista ha allenato insieme a Benitez, oltre che a Napoli, anche al Real Madrid, prima poi di provare a camminare da solo con Verona, Juventus Under 23, Cremonese ed ora al Parma, con risultati spesso soddisfacenti. Adesso questa coppia potrebbe andare a ricostituirsi, con questa soluzione che sicuramente desterebbe curiosità tanto nei tifosi quanto negli addetti ai lavori.