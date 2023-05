Napoli-Luis Enrique: arriva l’annuncio di ADL in persona

Luis Enrique continua ad essere accostato al Napoli per la prossima stagione. E in questi minuti è arrivato l’annuncio di De Laurentiis.

Con Spalletti ormai pronto all’addio, in casa Napoli si inizia a pensare con molta attenzione a chi mettere in panchina la prossima stagione. I nomi accostati al club partenopeo sono stati diversi, ma per i momento ancora la scelta non è arrivata.

Il nome più gettonato negli ultimi giorni è sicuramente quello di Luis Enrique. E proprio sul tecnico spagnolo in questi minuti è arrivato un annuncio importante da parte del presidente del Napoli De Laurentiis. Parole sicuramente che chiariscono meglio il destino dell’iberico.

Napoli: Luis Enrique in panchina? L’annuncio di De Laurentiis

L’addio di Spalletti è stato sicuramente un fulmine a ciel sereno in casa Napoli. ADL in più di un’occasione confermato la sua intenzione di continuare con il tecnico di Certaldo, ma alla fine c’è stato il no da parte del diretto interessato vista la sua volontà di prendersi un anno sabbatico per ricaricare le pile. I lavori, quindi, sono in corso e nel giro di poco tempo ci potrebbero essere delle novità importanti in questo senso.

Ma il nuovo allenatore del Napoli quasi certamente non sarà Luis Enrique. De Laurentiis, intervenuto in diretta ai microfoni della Rai, ha confermato che il tecnico spagnolo preferisce la Premier League e questo rende molto più complicato un suo approdo sulla panchina dei partenopei. Naturalmente tutto il discorso è ancora aperto considerando che dall’Inghilterra non ci sono molte possibilità e quindi non escludiamo sorprese nel giro di poco tempo.

Sicuramente per il momento il profilo di Luis Enrique non è assolutamente in pole position per il Napoli e quindi De Laurentiis è al lavoro per trovare un altro nome in grado di sposare il progetto partenopeo. A questo punto il cerchio si restringe.

Napoli: Luis Enrique più lontano, Italiano il favorito

Luis Enrique si allontana dalla panchina del Napoli e il favorito a questo punto diventa Vincenzo Italiano. De Laurentiis, infatti, ha confermato che si continuerà a giocare con il 4-3-3 e possiamo dire che questo annuncio restringe il cerchio.

Italiano e Dionisi, infatti, sono gli altri due tecnici che utilizzano alla perfezione questo modulo. Attenzione anche al profilo di Thiago Motta mentre a questo punto ci permettiamo di escludere i nomi di Gasperini e Juric, sempre amanti della difesa a 3. La sorpresa? Sergio Conceicao del Porto, altro tecnico capace di agire con lo schieramento richiesto da ADL.