Milinkovic-Savic in una big italiana: si chiude per 35 milioni

35 milioni ed arriva un campione dall’usato sicuro: Sergej Milinkovic-Savic, starebbe ormai per salutare la Lazio.

Classe ’95, nonostante abbia una grandissima esperienza ormai nel campionato italiano, Sergej Milinkovic-Savic ha soltanto 28 anni. Rispetto a diversi anni fa, il prezzo del cartellino si sarebbe anche sensibilmente abbassato, ma si sa che già in diverse finestre di calciomercato, anche le più grandi big europee si sarebbero avvicinate al centrocampista, per poi subire sempre la stessa risposta negativa dalla Lazio.

Il centrale serbo dai piedi buoni, è ormai da sempre un pupillo di Claudio Lotito che, si racconta, avrebbe rispedito al mittente anche delle offerte pazzesche in passato. Adesso però, sembrerebbe giunto il momento. Il centrocampista ventottenne che ha un valore di mercato comunque alto, sembrerebbe ormai in procinto di lasciare la squadra biancoceleste, dopo otto stagioni.

Lo stesso ex Genk si è dimostrato legatissimo ai colori biancocelesti, ma è anche giusto pensare ad un salto di qualità da parte sua, che non ha mai giocato per vincere qualcosa di serio. Comunque alla Lazio, ha vinto una Coppa Italia e due volte la Supercoppa Italiana.

Colpo Milinkovic-Savic: arriva per 35 milioni

Visto il prezzo con cui pare potersi liberare oggi, ci penseranno senz’altro in tanti. Milinkovic-Savic, andrebbe via in estate per 30-35 milioni. Un vero e proprio colpaccio. E di squadre anche italiane negli scorsi mesi, se ne sono avvicinate al centrocampista laziale, le voci lo avrebbero accostato soprattutto a Juventus e Milan, ma ora c’è una sorpresa che spiazza tutti.

Secondo una delle ultime edizioni di Sportmediaset, sarebbe ora l’Inter a chiedere informazioni alla squadra capitolina per il fortissimo classe ’95 che in questa stagione ha segnato 9 gol in 35 partite in Serie A ed altre 2 in 11 gare delle varie coppe disputate. Infatti, Milinovic-Savic piacerebbe molto ad un allenatore che lo ha già potuto apprezzare come Simone Inzaghi ed l’Inter sarebbe pronta a fargli questo gran regalo.

Una cosa è certa, soprattutto dopo essersi assicurati la presenza nella prossima Champions League, i nerazzurri sarebbero pronti a fare grandi cose sul mercato, anche se in caso di vittoria nella finalissima di Istanbul, sarebbe più facile vedere diversi elementi dell’attuale rosa, restare a Milano.

Ma un colpo come questo non può essere lasciato ad altri ed anzi, viste le vere pretendenti, non lo si potrebbe lasciare alle rivali. Il centrocampista serbo potrebbe rivelarsi un colpo davvero pazzesco e questa volta, ad essere avvicinata a lui è l’Inter, per la primissima volta.